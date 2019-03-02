FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1461

Funtik - 1.534 -> 1.484
Ishim :

günün sonunda geri dönüşlere / darbelere bakıyoruz, daha önce doğru tahmin etmek büyük olasılıkla imkansız ...
 
_new-rena :
Bebek Masha biliyor
 
Ayılar euroda görünmeye başladı.
 
ViktorGermany :
kapalı koy.

 
ViktorGermany :
Bisiklet ile? )))
 

hayır, bir moped üzerinde


Ishim :

İşim, insanlara gerçek bir ayı göster))) //bir koala mesela...

Bu arada, tebrikler! ///33.6

 
Ishim :

Köyleri de kapatıp açtı.
 
5 dakika sonra daha fazla ayı katılırsa, eureka çok aşağı sallanır.
