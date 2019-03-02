FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1461
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
günün sonunda geri dönüşlere / darbelere bakıyoruz, daha önce doğru tahmin etmek büyük olasılıkla imkansız ...
Ayılar euroda görünmeye başladı.
kapalı koy.
Ayılar euroda görünmeye başladı.
hayır, bir moped üzerinde
kapalı koy.
İşim, insanlara gerçek bir ayı göster))) //bir koala mesela...
Bu arada, tebrikler! ///33.6
kapalı koy.