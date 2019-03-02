FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1797

Alexey Busygin :
Ve başlangıç, noktalı bir çizgi mi?
perşembe görelim
 
-Aleks- :
Yani anlamıyorum, şimdiden GBPUSD satmalı mıyım?

Yousufkhodja Sultonov :

Lev, nispeten hızlı bir piyasa hareketi mi yoksa başka bir şey mi?
 

Yusufkhodzha bana klasikleri hatırlattı:

Rıza, tarafların tam olarak direnmemelerinin ürünüdür.
Ostap, Ippolit Matveyevich'in kulağına, "İyi konuşuyor, köpek," diye fısıldadı, "çalışma." (ile)
 
Yousufkhodja Sultonov :

Piyasa, yaklaşık 0'lık bir kar beklentisiyle, yani son derece mükemmel bir piyasayla rekabetçi:

Aşağıdaki notu yapın - her şeyin sizin sınıflandırmanıza göre olduğunu .... Maksimum piyasa gelirinin negatif olabileceğini
(sınıflandırmanıza göre) + 18 hala orada görünmez bir şekilde mevcut ... vb ...)))
 
Alexey Busygin :
Lev, nispeten hızlı bir piyasa hareketi mi yoksa başka bir şey mi?
Piyasada genellikle pazarın düzenlendiği 2 başa baş kutup bulunur: C1 ve C2. Leo (Tsopt - en uygun fiyat) ve Leopard (Tsr - piyasa fiyatı veya Ts1 ve Ts2 seviyeleri arasındaki pazarın ortası) tarafından kontrol edilirler. Leo ayrıca C1 ve C2, Bulls and Bears'ın güçlerini alarak 3. bir başabaş seviyesi düzenleyebilir. Fiyat C1'e giderse Ayılar'ın görüntüsünü alır, C2'ye giderse Boğalar'ın görüntüsünü alır. Durum, seçimlerle bağlantılı olarak, yine de meydana gelen güçlü fiyat oynaklığına izin vermek imkansız olduğundan, Leo C1 ve C2'nin yetkilerini aldı, piyasayı daralttı ve bu nedenle boğa piyasası düştü ve ayı piyasası yukarı çıktı. Şimdi Leo pazarı tekrar genişletiyor ve yetkilerini tekrar C1 ve C2'ye devredecek ve piyasa olağan yönde hareket edecek. Şimdi pound piyasası tüccarların mantığına uymuyor.
 
Sensei pek rahatsız olmuşa benzemiyor...

Aynı -100*Düşük^(-14) (yaklaşık)...)))

Yousufkhodja Sultonov :

Bu arada, kısa devre yaptım .... boğaların gücü yeterli değil - yarın göreceğiz ...
