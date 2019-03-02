FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1442

Gerçek ticaret yapanlar için...

USDTRY çiftine şortla daha yakından bakmanızı tavsiye ederim.

 
Bu uzun zamandır tahmin ediliyordu. Sabah hareketlerine bakılırsa eski tahmin hala geçerli.
 
Euro'nun 1.088'den 1.084'e keskin düşüşünün sebebini merak ediyorum.
 
Bugünden bahsediyorsak, yeşillikler büyümüştür. Çarşamba günü faiz oranı - uçacağız
 
Evra bir pound kullanıyor ...
 
Yeşilliklerin büyümesine neden olan nedir? haber yok gibi takvime baktı, en iyi haberlere baktı)
 
Bahar...
 


 
Yani sizce haber bültenleri arasındaki dönemlerde fiyat aynı mı kalıyor?

ZY Bebeğin bir nedene ihtiyacı yok
 
