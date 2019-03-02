FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1442
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Gerçek ticaret yapanlar için...
USDTRY çiftine şortla daha yakından bakmanızı tavsiye ederim.
Euro'nun 1.088'den 1.084'e keskin düşüşünün sebebini merak ediyorum.
Şimdi, eğer tersi olsaydı, o zaman vızıltı! ve bu yüzden...
Bugünden bahsediyorsak, yeşillikler büyümüştür. Çarşamba günü faiz oranı - uçacağız
Yeşilliklerin büyümesine neden olan nedir? haber yok gibi
Yeşilliklerin büyümesine neden olan nedir? haber yok gibi takvime baktı, en iyi haberlere baktı)
ZY Bebeğin bir nedene ihtiyacı yok
Yani sizce haber bültenleri arasındaki dönemlerde fiyat aynı mı kalıyor?
ZY Bebeğin bir nedene ihtiyacı yok