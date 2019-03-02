FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1446

mmmoguschiy :
Büyük olasılıkla emecekler. Yarın pound başına GSYİH, yarından sonraki gün USD oranı. Sonra uçacağız.
Zor günler kapıda...
 
Ishim :
Gerçeği söyleyebilirim - sizin için hiçbir şey parlamaz ((((arbitrajcılar, chastotnik pipers hariç - asıl şey MM yüklemek)
güneş hepimizin üzerine parlıyor
 
mmmoguschiy :
güneş hepimizin üzerine parlıyor
))))))))
_new-rena :
ayrıca alım satım yapılamaz, spread ekrandan daha geniştir)
Aç gözlü)
 
mmmoguschiy :
Gelelim tam tersi yönteme. Diyelim ki Doll, tüccarların "tarafında" oynuyor?
Mighty, bir ihtimal Yahudi misin? Sorulara soruyla cevap vermeyi severler...
 
Nestradamus :
Mighty, bir ihtimal Yahudi misin? Sorulara soruyla cevap vermeyi severler...
Benim sorum seninkinin cevabını içeriyor. Eğer ustalaşırsan, gerçeği bileceksin ;)
 
Herkese selam. Bence euro yükseldi.
 
mmmoguschiy :
Benim sorum seninkinin cevabını içeriyor. Eğer ustalaşırsan, gerçeği bileceksin ;)
Neden saklanıyorsun? direk cevap veremezmisin
 
Lesorub :
11 numara

 
Ishim :

Güzel...

sınırı zımparalamak değil mi?


