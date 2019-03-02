FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1447

ViktorGermany :
Herkese selam. Bence euro yükseldi.
uzağa gidecek mi?
 
Lesorub :

Güzel...

sınırı zımparalamak değil mi?


değil))), sıraya geri dönmeyecek, 1.13'e bakacağım

 
Bu Evra gitti değil, yeşillikler gitti - kayaklarda
 
"Komik resimler" dergisinde tesadüfen çalışmadın mı?
 
Sana bu şablonu verebilirim! ))))))))))
 
Öncelikle insanların şablonu nasıl kullanacaklarını bilip bilmediklerini sormalısınız...

Merhaba Şaman!

 
Genel olarak, biliyorsun
 
Hey! kullanılmaları gerekmiyor, trend olanlar ticaret için değil mi yoksa onlardan para kazandınız mı? (sadece ona bakmalısın - bazen)
