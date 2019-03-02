FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1784

Yeni yorum
 
tuma88 :


Ya da belki satıcılar çarptı)
Burada o kadar çok görüş var ki, ne diyeceğimi zaten biliyorum.
Muhtemelen ara vereceğim.
Alımlarım 1.1250'de kaldı. Bu yüzden belki oraya gidin. Ve 1.1300'den satış yapın.


Teşekkür ederim!
Şey, eğer telefonu kapatırlarsa - kesinlikle oraya gitmeyecekler - Doll yasası
 
tuma88 :


Ya da belki satıcılar çarptı)

 
Lesorub :
shcha tüm haddelenmiş))
 
GBPUSD düşük genlikli bir daireye gidiyor, ne düşünüyorsunuz? İnsanlar bir şeyler bekliyor...
 
EA, EURUSD'yi 1.11009'dan satın aldı - bir şeyler umuyor...
[Silindi]  
-Aleks- :
EA, EURUSD'yi 1.11009'dan satın aldı - bir şeyler umuyor...
danışman algoritmanızı bilseydiniz, kesin olarak ne söyleyebilirdiniz =)
 
Roman Busarov :
danışman algoritmanızı bilseydiniz, kesin olarak ne söyleyebilirdiniz =)
Bu bir mashkovy - deneysel - FX kitabım tek bir yerde zamanı işaretlerken / üyeler / AleksFX / 7570046 / 1228983
 
Daniil Stolnikov :
bunu kim söyledi? ))

Orada acele nerede dedim ve tahmin

Ö! tekrar pop!

 
Alexey Busygin :

Orada acele nerede dedim ve tahmin

Ö! tekrar pop!

hem poper hem de kilidini aç
[Silindi]  
ama umursamıyoruz =) ama umursamıyoruz =)
1...177717781779178017811782178317841785178617871788178917901791...2119
Yeni yorum