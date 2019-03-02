FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1435
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
satın alan kişiyi hemen görebilirsiniz
Euro 10-20 dakikada %1 büyürken ve 10-20 dakikada aynı oranda düşerken bir şekilde resmi izledim.
bunlar sıçramalardı!
Her şey bizden önce icat edildi)) Kino burada gereksiz
Yeterince uyuşturucusu yok, dünden beri endekste satış sinyalleri (zaten iki tane) asılı duruyor...
ve şimdi İbranice ortaya çıktı ...
Yeni hedefler - 1.0899-1.0965
Hedefler eski, zaten haftalık
İlk olarak, yazının bağlantısı nerede? İkincisi, eski hedefler yok !!!
Eski hedefler, ulaşılmış olanlardır. ;)
Yeni hedefler - 1.0899-1.0965