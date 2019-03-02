FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1435

Yeni yorum
 
neyron :

satın alan kişiyi hemen görebilirsiniz

Euro 10-20 dakikada %1 büyürken ve 10-20 dakikada aynı oranda düşerken bir şekilde resmi izledim.

bunlar sıçramalardı!

Satmaya bahse girerim, sadece açmam gerekiyor Şimdi 3000 puan yükselse bile sadece Sat'a bahse girerim
[Silindi]  
mmmoguschiy :
Her şey bizden önce icat edildi)) Kino burada gereksiz
teneke, ama bu doğru... Kino, girişin nerede olduğunu anlıyor. bana çok fazla gelmiyor.
 
Yeni hedefler - 1.0899-1.0965
 

Yeterince uyuşturucusu yok, dünden beri endekste satış sinyalleri (zaten iki tane) asılı duruyor...

ve şimdi İbranice ortaya çıktı ...

 
mmmoguschiy :
Yeni hedefler - 1.0899-1.0965
Hedefler eski, zaten haftalık
 
Alexey :
Hedefler eski, zaten haftalık
İlk olarak, yazının bağlantısı nerede? İkincisi, eski hedefler yok !!!
 
Yarım saat pizzness ikliminde. 1.5174?
 
mmmoguschiy :
İlk olarak, yazının bağlantısı nerede? İkincisi, eski hedefler yok !!!
Eski hedefler, ulaşılmış olanlardır. ;)
 
tol64 :
Eski hedefler, ulaşılmış olanlardır. ;)
Doğru))
[Silindi]  
mmmoguschiy :
Yeni hedefler - 1.0899-1.0965
Yalan söylemekten korkarım ama 1.1035'e kadar sakinleşirdim....
1...142814291430143114321433143414351436143714381439144014411442...2119
Yeni yorum