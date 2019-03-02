FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1437

haberler iyi geldi ve euro yükselmiyor (

neyron :

haberler iyi geldi ve euro yükselmiyor (

1 saat 50 dakikada Eurogroup Toplantıları Orada tartışılacak bir şey olmalı)
 
mmmoguschiy :
Yeni hedefler - 1.0899-1.0965
1.0933
Doğruluğu kontrol etmek.

İlya, kivi konusunda seni destekledi!


 
tuma88 :
1.0933
Doğruluğu kontrol etmek.

İlki bir cazibe gibi çalıştı. Şimdi geri alma 1.0855-1.0828
 
chepikds :

İlya, kivi konusunda seni destekledi!


burada, sinyal anından birkaç kez bakıyorum, hem destek hem de küfür edebilirsiniz ...

ve neden roket olmasın???

 

ve Yahudi'ye göre, Nuno Diver acilen çözülür:


 

şakacılar için:


 

xs ne olacak:


 
mmmoguschiy :
İlki pipka'da çalıştı . Şimdi geri alma 1.0855-1.0828
fibo, fiyat seviyeleriyle eşleştiğinde çalışır (olmadığında, o zaman çalışmaz)
