kuzey tru la la boyunca yürü...
 
Lesorub :


saklanabileceğini sanmıyorum...

Hiç bir yeri kovalamıyorum, %1,5 alıp kaçıyorum)))) (nötr)
mmmoguschiy :
Pound'a göre, yani genel olarak özgürlük (koloputy) vardır. Bu arada, profil nereden? KD?
Oturup metacada oynuyorum...
 
_new-rena :
Oturup metacada oynuyorum...
şımartmak için veriler nerede?
mmmoguschiy :
şımartmak için veriler nerede?
kapatırım()
 
Ishim :
Hiç bir yeri kovalamıyorum, %1,5 alıp kaçıyorum)))) (nötr)
kuzeyli adamlar bana normal bir düşünce verdi ...
 
Lesorub :
kuzeyli adamlar bana normal bir düşünce verdi ...
Ve bu kim?
 
mmmoguschiy :
Kesin bir formülüm yok ama yuvarlak dansı yönetenlerin, kalabalığın tüm olası hareketlerini içeren matematiksel bir modeli olduğundan fazlasıyla eminim. Sonuç olarak, nerede açarsanız açın, fiyat kesinlikle karşı çıkacaktır. Peki, bir bağlı kuruluş değilseniz. Ve bunda özel ve doğaüstü bir şey yok - 21. yüzyılda yaşıyoruz, kes onları !!!
Her eylemin (eylemsizlik gibi) bir nedeni ve amacı olmalıdır. Bebeğin sebepleri ve amaçları nelerdir? Güncel, Allah aşkına, tüccarlardan bahsetmeyin, onlara zaman ve para harcayacak çok az kişi var...
 
Ishim :
Ve bu kim?
11 numara
 
Nestradamus :
Her eylemin (eylemsizlik gibi) bir nedeni ve amacı olmalıdır. Bebeğin sebepleri ve amaçları nelerdir? Güncel, Allah aşkına, tüccarlardan bahsetmeyin, onlara zaman ve para harcayacak çok az kişi var...
Gelelim tam tersi yönteme. Diyelim ki Doll, tüccarların "tarafında" oynuyor?
