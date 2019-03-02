FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1445
Gelelim tam tersi yönteme. Diyelim ki Doll, tüccarların "tarafında" oynuyor?
Gerçek ticaret yapanlar için...
USDTRY çiftine şortla daha yakından bakmanızı tavsiye ederim.
Avrupa'ya tapan beyler, uçuşa başlıyor muyuz? //gün zaten beyinleri emiyor...
Tüm tüccarlara karşı soğukkanlılığın yanında durmalısınız. (birçok nüans olmasına rağmen - sadece, her zaman kalabalığa karşı hareket ederseniz grafikler çalışmayacaktır)
Bu sihirli çift herkes için değişmiyor mu yoksa sadece ben miyim? para dağıtıyorlar zannettim
Ve yapacak başka bir şeyimiz yok. Sadece Kuklacıları takip edin ve hareketlerini hesaplayın (senaryoları okuyun)))
Bu sihirli çift herkes için değişmiyor mu yoksa sadece ben miyim? para dağıtıyorlar zannettim