mmmoguschiy :
Gelelim tam tersi yönteme. Diyelim ki Doll, tüccarların "tarafında" oynuyor?
evet herkes mutlu
 
mmmoguschiy :
Tüm tüccarlara karşı soğukkanlılığın yanında durmalısınız. (birçok nüans olmasına rağmen - sadece, her zaman kalabalığa karşı hareket ederseniz grafikler çalışmayacaktır)
 
SEVER11 :

Gerçek ticaret yapanlar için...

USDTRY çiftine şortla daha yakından bakmanızı tavsiye ederim.

Güzel çıktı. Tam saygı.
 
_new-rena :
Avrupa'ya tapan beyler, uçuşa başlıyor muyuz? //gün zaten beyinleri emiyor...
Büyük olasılıkla emecekler. Yarın pound başına GSYİH, yarından sonraki gün USD oranı. Sonra uçacağız.
SEVER11 :

Sever, lütfen M15'te EUR cinsinden bir destek ve direnç ekranı göster? //karşılaştırmak istiyorum...
 
Ishim :
Tüm tüccarlara karşı soğukkanlılığın yanında durmalısınız. (birçok nüans olmasına rağmen - sadece, her zaman kalabalığa karşı hareket ederseniz grafikler çalışmayacaktır)
Ve yapacak başka bir şeyimiz yok. Sadece Kuklacıları takip edin ve hareketlerini hesaplayın (senaryoları okuyun)))
 
Yahudilere göre, genişleyen desen çizer. Belki bir yerde kokuyordur
Bu sihirli çift herkes için değişmiyor mu yoksa sadece ben miyim? para dağıtıyorlar zannettim

 
mmmoguschiy :
Gerçeği söyleyebilirim - sizin için hiçbir şey parlamıyor ((((arbitrajcılar, chastotnik pipators hariç - asıl şey MM yüklemek)
Kino :


ayrıca alım satım yapılamaz, spread ekrandan daha geniştir)
