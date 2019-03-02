FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1449
Alexei, dahil ......
Armasını buldum.
Ben sadece Eurodollar ile işlem yapıyorum. Sor. Ve ben tahmin yapmıyorum. Ana göstergem fiyattır. kurs uzun süre tahmin edilemez. En fazla birkaç saat.
Armasını buldum.
silmeyin işinize yarar.
Alexey - bu Alexey - burada 2 yıllık martin deposu yüklemesi olan bir martingale oyuncusu var ....
Eeeh, şimdi kaaaak düşünüyordum... Zaten siparişle pencereyi açtım, parti büyüklüğünü ayarla...
... ve tüm bunlar birincil kaynaklardan alınmaz! tüm bunlar internetten (((((çöpün düşüşünden)
Yanılıyorsun, daha önce internetten her şeyi çekip analiz ederek köşelerin senaryolarını kendime yazdım. birinde haklısın; çöpte olduğundan daha fazla saçmalık var, ama aynı zamanda doğruluk tanecikleri de var.
Bu arada, MT'deki açıların Gann açıları olarak adlandırılsalar da Gann ile hiçbir ilgisi yoktur.
Eeeh, şimdi kaaaak düşünüyordum... Zaten siparişle pencereyi açtım, parti büyüklüğünü ayarla...
Zafer günü!!! kutlayacak mısın?
Yanılıyorsun, daha önce internetten her şeyi çekip analiz ederek köşelerin senaryolarını kendime yazdım . birinde haklısın; çöpte olduğundan daha fazla saçmalık var, ama aynı zamanda doğruluk tanecikleri de var.
Ah bu senin köşelerin demek!
Bu arada, trend olanlarıma asla Gann olanlar demedim. (patamushta, orada nasıl bir eğilim olduğunu bilmiyorum)))))))