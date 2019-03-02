FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1439
robot desteği ile manuel sipariş verme... =)
şimdi euro yükseldi. ve ne yukarı ne aşağı.
istatistikleri bekliyorum.
ve fiyat hareketi, birinin istatistiklerle ilgili haberleri diğerlerinden çok daha erken aldığını gösteriyor .....
mitingde ne konuştular ? Yukarı çıktı - plana göre bıyık))
Cuma günü ağzından kaçırdılar - hepsi tombul, fiyat durduruldu!
şimdilik herkes!
Cuma olduğu söylendi - içme zamanı!
kırmızı kan hücrelerini birbirine yapıştırıp sivrisinek yerine jöle ile sebze mi olacaksın?
haberin kendisi zamanında dağıtılır, böylece sakince ticaret yapmanıza izin vermezler (((((onlar olmadan - gerekli değildir, gereksizdir)
bazı çelişkili haberler çıktı.
euro aşağı poper.
Öykü