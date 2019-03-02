FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1436

mmmoguschiy :
İlk olarak, yazının bağlantısı nerede? İkincisi, eski hedefler yok !!!
Evet sadece burada bulabilirsiniz genel olarak çarşambaya ulaşacağını yazmış ama bayramdan dolayı biraz daha sosisli bakmış
 
_new-rena :

Yalan söylemekten korkarım ama 1.1035'e kadar sakinleşirdim....

yakında)

 
_new-rena :
1.1055 orada ayaklarımın çalışması gerekecek ve ondan önce hedef fiyatının değişmemesi için halı yolu döşenecek.
 

kivim artı sipariş aldı. . .


 
_new-rena :
O kadar uzağa bakmadım, ancak ... bir yerde 1,34 hakkında söylendi))
 
_new-rena :
Alexey :
1.1055 orada ayaklarımın çalışması gerekecek ve ondan önce hedef fiyatının değişmemesi için halı yolu döşenecek.
mmmoguschiy :
O kadar uzağa bakmadım, ancak ... bir yerde 1,34 hakkında söylendi))
Oraya varmayacak. 1.089 ve aşağı ...)) yaklaşık 1.075'e.
Şu anda Almanya nerede olduğunu söyleyecek canım ...
 
2035977 :
Oraya varmayacak. 1.089 ve aşağı ...)) yaklaşık 1.075'e.
1.082 geri alma
 
Kino :
Şu anda Almanya nerede olduğunu söyleyecek canım ...
Haberler ağır, ancak hedef oldukça gerçek))
mmmoguschiy :
Haberler ağır, ancak amaç oldukça gerçek))
Piyasa tepkisi tabii ki olacaktır.
