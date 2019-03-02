FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1448
Genel olarak, biliyorsun
Hey! kullanılmaları gerekmiyor, trend olanlar ticaret için değil mi yoksa onlardan para mı kazandınız? ( sadece ona bakmalısın - bazen )
Kullandığım Gann açıları destek ve dirençtir. Onlara göre ticaret yapıyorum. Trend çizgileriniz bunun için değil, bunu uzun zamandır biliyordum.
Alexei, dahil ......
Her şeyin yolunda olduğunu düşünüyor musunuz?
Ekle. H4'e bakıyorum ve 1.13 ayıların korkmadığını görüyorum))))))))
Evet haklısın!
olasılığını dışlamıyorum...
pound tahmini?