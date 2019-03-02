FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1441

_new-rena :
işeme...
Ben böyle ifade ediyorum (yeni, test edilmemiş araçlarla ticaret yapmak)
 

artık salak olacağım...


 

ve ben bir Avrupa satıcısı olarak kalıyorum ...


 
oradaki audi
 
Lesorub :

Şimdi, eğer tersi olsaydı, o zaman vızıltı! ve bu yüzden...
 
kimse bir şey tahmin etmez ... (((

2 gün kimse...

Böyle bir geri dönüş görüyorum.

Teşekkür ederim !
 

konuyu taşıdım)


evet, ektekilerden kaldırdılar.

tuma88 :
Tuma, Lois'in altındaki bir geri çekilme zaten bir geri dönüş....
 
_new-rena :
Renchik, canım)

Geçen hafta tahmin ettiğiniz 1.1030...
Profursetka orada olacak, ancak bir geri dönüşün ardından.

Bu bir geri dönüş değil :-)

teşekkür etmek!
 
tuma88 :

Renchik, canım)

1.1030'da geleceğini düşünüyorum. Ama bir hafta içinde, daha erken. Her ne kadar... son anlaşma haftalık seansın sonunda kapatılmış ve iyi bir eksi ile kapatılmış olsa da(((üzüldüm.
