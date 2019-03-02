FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1418
yüksekten nereye satmalıyım?
İşim, sende toz varken , elbiseyi korkutmaktan korkuyorum . //Yorum yok....
1.069 düştü.
Daha önce 1.08'den satmak için yazmıştım.
peki sattın mı (zaten düzeltebilirsiniz - daire zor bir iştir)
Gerçek bir hesap açmak istedim ama nedense (bilinmeyen bir nedenle kartın bloke edilmesi) açamadım. iz üzerinde. Bir gün düşündüm, Alpari'den stoklara girdi.
Gerçek para yatırmaktan korkarken genel yönü yakalıyorum ama giriş noktaları ve çıkış noktaları hiç bir şey değil ((
hisseler - hissedar olmanız, hissedarların toplantılarına katılmanız, bilançolara bakmanız gerekir. (eğer değilse, o zaman para biriminden daha iyidir - başkalarıyla eşit olacaksınız)
inverterin nereye erteleneceğini bilmek)
çizim çizmiyor (
Teşekkür ederim!
Yarım dalı şefkatli var, bu yüzden bundan sonra sevecen ve nazik olacağım - kızlar gibi
Düzey çizgilerini çizdiklerine dayanarak kim söyleyebilir?