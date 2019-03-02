FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1418

Ishim :
yüksekten nereye satmalıyım?
İşhim, üzerinizde toz varken elbiseyi korkutup kaçırmaya korkuyorum. //Yorum yok....
 
_new-rena :
İşim, sende toz varken , elbiseyi korkutmaktan korkuyorum . //Yorum yok....
Evet, benim için her şey aynı ve yüksek loi Storoy için)))) (lanet bir arama emriyle çıkacak!)
 
2035977 :

1.069 düştü.

Daha önce 1.08'den satmak için yazmıştım.

peki sattın mı (zaten düzeltebilirsiniz - daire zor bir iştir)
 
Ishim :
peki sattın mı (zaten düzeltebilirsiniz - daire zor bir iştir)

Gerçek bir hesap açmak istedim ama nedense (bilinmeyen bir nedenle kartın bloke edilmesi) açamadım. iz üzerinde. Bir gün düşündüm, Alpari'den stoklara girdi.

Gerçek para yatırmaktan korkarken genel yönü yakalıyorum ama giriş noktaları ve çıkış noktaları hiç bir şey değil ((

 
2035977 :

Gerçek bir hesap açmak istedim ama nedense (bilinmeyen bir nedenle kartın bloke edilmesi) açamadım. iz üzerinde. Bir gün düşündüm, Alpari'den stoklara girdi.

Gerçek para yatırmaktan korkarken genel yönü yakalıyorum ama giriş noktaları ve çıkış noktaları hiç bir şey değil ((

giriş noktaları optik bir illüzyondur ve hareketin ortasında son bulurlar. (tarih başka bir hikaye)
 
2035977 :

Gerçek bir hesap açmak istedim ama nedense (bilinmeyen bir nedenle kartın bloke edilmesi) açamadım. iz üzerinde. Bir gün düşündüm, Alpari'den stoklara girdi .

Gerçek para yatırmaktan korkarken genel yönü yakalıyorum ama giriş noktaları ve çıkış noktaları hiç bir şey değil ((

hisseler - hissedar olmanız, hissedarların toplantılarına katılmanız, bilançolara bakmanız gerekir. (eğer değilse, o zaman para biriminden daha iyidir - başkalarıyla eşit olacaksınız)
 
Ishim :
hisseler - hissedar olmanız, hissedarların toplantılarına katılmanız, bilançolara bakmanız gerekir. (eğer değilse, o zaman para biriminden daha iyidir - başkalarıyla eşit olacaksınız)
Yani belirli koşullar altında demo üzerinden işlem yaptığınız hisse senetlerini ve ilk sırayı alırsanız hesabınızda gerçek hamur şeklinde bir çörek alırsınız)
 
tuma88 :

inverterin nereye erteleneceğini bilmek)

çizim çizmiyor (

Teşekkür ederim!
Nereden satın alınır belirttim. doğru olduğunu iddia etmiyorum

Yarım dalı şefkatli var, bu yüzden bundan sonra sevecen ve nazik olacağım - kızlar gibi
2035977 :

Gerçek bir hesap açmak istedim ama nedense (bilinmeyen bir nedenle kartın bloke edilmesi) açamadım. iz üzerinde. Bir gün düşündüm, Alpari'den stoklara girdi.

Gerçek para yatırmaktan korkarken genel yönü yakalıyorum ama giriş noktaları ve çıkış noktaları hiç bir şey değil ((

çıkış, girişten daha önemli ve benim için kişisel olarak belirlemek daha zor.
Düzey çizgilerini çizdiklerine dayanarak kim söyleyebilir?

