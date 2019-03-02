FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1417
O numarayı hatırlamıyorum. İşim'den ise, o zaman aynısını söylüyorum - tahminleri uygun bir yorumdan sonra altın gibidir. orada sadece puan olarak ölçmeniz gerekiyor) ve eğer basit bir şekilde - yerel düzlüğün alt sınırı - iğneler iğneye konur ....
yoksa ondan mı bahsediyorsun
Ve bu
Teşekkür ederim!
Bütün bunlar yaklaşık değerler, bugünkü dalgalanmalardan sonra, euronun artık büyümeyeceğini ve yen'in düşmeyeceğini düşünüyorum .
Yani şu an satıyor musun?
evet, onun hakkında)
Yani şu an satıyor musun?
hayır, altına düşerse satışı kapatacağım. (nötr konum)
İşim, ama Tuma sadece şaka yapıyordu - loys satmak gibi mi?
Genel olarak - hangi durumda, aslında - pozisyon tarafsızdır (!):
dikizlemek - istemiyorum:
//geçerli fiyat teklifi farklı...
dalga geçmek istemiyorum)
Alıntı ... yani bu bir gelecek)
Kabakulak ile kontrol etmeme rağmen - orada da farklı.
Kısacası Smartik, Moskova Borsası'ndan veya oradan da fiyat veriyor... HZ.
teşekkür etmek !
orada - erken, çünkü. manuel değil. makine ince kırmızı olanın üzerinde salamura yaptı, daha önce bisikleti ince mavi olandan kapatmıştı .... siyahla - bir satış değil, ancak daha fazla analiz için birinin tahmini sırasında çizdiğim çizgilerim ...
Açıklığa kavuşturmak için - neden mavi bir bardağa tuz koyamazsınız - hindiyi birazdan bitirip size göstereceğim. önceden - mavi daire içinde, bir geri alma sinyali duyulur (desen - "yükseltilmiş çubuk" (yeni-rena@Ltd), bir geri alma işleminden sonra devam eden büyüme))), hala hedefi otomatik olarak nasıl belirleyeceğimi tam olarak anlamıyorum geri dönüşler ve sıçramalar.
İşim, ama Tuma sadece şaka yapıyordu - loys satmak gibi mi?
Genel olarak - hangi durumda, aslında - pozisyon tarafsızdır (!):
dikizlemek - istemiyorum:
//geçerli fiyat teklifi farklı...
1.069 düştü.
Daha önce 1.08'den satmak için yazmıştım.