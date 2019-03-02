FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1417

_new-rena :

O numarayı hatırlamıyorum. İşim'den ise, o zaman aynısını söylüyorum - tahminleri uygun bir yorumdan sonra altın gibidir. orada sadece puan olarak ölçmeniz gerekiyor) ve eğer basit bir şekilde - yerel düzlüğün alt sınırı - iğneler iğneye konur ....

yoksa ondan mı bahsediyorsun

evet, onun hakkında)


Ve bu

Ishim :

Bütün bunlar yaklaşık değerler, bugünkü dalgalanmalardan sonra, euronun artık büyümeyeceğini ve yen'in düşmeyeceğini düşünüyorum .


Yani şu an satıyor musun?



tuma88 :
evet, onun hakkında)


Ve bu

Her zaman doğru göstergenin (!) yeniden çizilmesi gerektiğini düşündüm... ama kâse göstergesi olmamalı.
 
tuma88 :

hayır, altına düşerse satışı kapatacağım. (nötr konum)
tuma88 :

İşim :
hayır, altına düşerse satışı kapatacağım. (nötr konum)

İşim, ama Tuma sadece şaka yapıyordu - loys satmak gibi mi?

Genel olarak - hangi durumda, aslında - pozisyon tarafsızdır (!):

dikizlemek - istemiyorum:

//geçerli fiyat teklifi farklı...

 
Şey, batırmadım ama ....
dalga geçmek istemiyorum)

Alıntı ... yani bu bir gelecek)
Kabakulak ile kontrol etmeme rağmen - orada da farklı.
Kısacası Smartik, Moskova Borsası'ndan veya oradan da fiyat veriyor... HZ.

teşekkür etmek !
 
_new-rena :




teşekkür etmek !
tuma88 :

teşekkür etmek !

orada - erken, çünkü. manuel değil. makine ince kırmızı olanın üzerinde salamura yaptı, daha önce bisikleti ince mavi olandan kapatmıştı .... siyahla - bir satış değil, ancak daha fazla analiz için birinin tahmini sırasında çizdiğim çizgilerim ...

Açıklığa kavuşturmak için - neden mavi bir bardağa tuz koyamazsınız - hindiyi birazdan bitirip size göstereceğim. önceden - mavi daire içinde, bir geri alma sinyali duyulur (desen - "yükseltilmiş çubuk" (yeni-rena@Ltd), bir geri alma işleminden sonra devam eden büyüme))), hala hedefi otomatik olarak nasıl belirleyeceğimi tam olarak anlamıyorum geri dönüşler ve sıçramalar.

 
yüksekten nereye satmalıyım?
 

1.069 düştü.

Daha önce 1.08'den satmak için yazmıştım.

