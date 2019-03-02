FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1412
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ters çeviriyoruz - acilen !!!
oh, burada kaç Chizhikov vardı)))) (ve senden sonra gelecekler ... "halk izi fazla büyümeyecek")
Ben ilk ve tekim. Ve burada yeterince chizhikov var
en azından votka ile! çözmek? (bu tür ayak bezleri gitti .... Okumadım ((( - tüm zaman eksikliği)
Ekle. ... Evra, deli gömleğinden atladı, emirleri dağıttı - merdivenlerden çıkışa koştu ...
en azından votka ile! çözmek? (bu tür ayak bezleri gitti .... Okumadım ((( - tüm zaman eksikliği)
en azından votka ile! çözmek? (bu tür ayak bezleri gitti .... Okumadım ((( - tüm zaman eksikliği)
tamam... votka ile... 1.065 hedefleniyor...
tamam... votka ile... 1.065 hedefleniyor...
oh, burada kaç Chizhikov vardı)))) (ve senden sonra gelecekler ... "halk izi fazla büyümeyecek")
SOS, ne yapmalı, camdaki her şey Yahudi'de bitti ???
SOS, ne yapmalı, camdaki her şey Yahudi'de bitti ???