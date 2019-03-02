FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1412

mmmoguschiy :
Ters çeviriyoruz - acilen !!!
oh, burada kaç Chizhikov vardı)))) (ve senden sonra gelecekler ... "halk izi fazla büyümeyecek")
 
Ishim :
oh, burada kaç Chizhikov vardı)))) (ve senden sonra gelecekler ... "halk izi fazla büyümeyecek")
Ben ilk ve tekim. Ve burada yeterince chizhikov var
 
mmmoguschiy :
Ben ilk ve tekim. Ve burada yeterince chizhikov var

en azından votka ile! çözmek? (bu tür ayak bezleri gitti .... Okumadım ((( - tüm zaman eksikliği)

Ekle. ... Evra, deli gömleğinden atladı, emirleri dağıttı - merdivenlerden çıkışa koştu ...

Ishim :
en azından votka ile! çözmek? (bu tür ayak bezleri gitti .... Okumadım ((( - tüm zaman eksikliği)
tamam... votka ile... 1.065 hedefleniyor...
 
Ishim :
en azından votka ile! çözmek? (bu tür ayak bezleri gitti .... Okumadım ((( - tüm zaman eksikliği)
tabii ki anladık - litre anne sütü içmelisin
 
_new-rena :
tamam... votka ile... 1.065 hedefleniyor...
1.0663-1.0693 ve sonra göreceğiz - belki tersine çevirme. Saat serçesi nerede?
 
_new-rena :
tamam... votka ile... 1.065 hedefleniyor...
doların daha yüksek bir hedefi var, euronun ne üzerinde kalacağını bilmiyorum)))) (1.055)
 
Ishim :
oh, burada kaç Chizhikov vardı)))) (ve senden sonra gelecekler ... "halk izi fazla büyümeyecek")
Chizhikov'u bir şahin gibi bir fuy ile köyden atmak gerekiyor. Sokol en azından fuy hakkında bir şeyler söylemeye çalıştı, ama bu akımlardan gelen şakalar kanlı ... ve kimse için komik değil ...
 

SOS, ne yapmalı, camdaki her şey Yahudi'de bitti ???


 
Lesorub :

SOS, ne yapmalı, camdaki her şey Yahudi'de bitti ???


İbranice'de itme (((((biz pire-sever değiliz - biz pulsarız !!!)) (pozisyon satın al, en azından 1.09'a kadar)
