FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1422
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Ben de. Sadece anlamıyorum - nereye nişan almalıyım?
ne için?
boğaları biraz gücendirmek istiyor...
0765 ilk limit, 0782 saniye , yeni başlayanlar için...
Teşekkür ederim!
şimdiye kadar sigara odasında ...
şimdiye kadar sigara odasında ...
TAMAM )
muhtemelen 1.0599 / 1.06'da
Planlanan 1.079'un gerisindeyim. onay istedi basit
Ah, Rena
Tatlı çoçuk !
1.0790 gerekli değildir)
zaten sattım. Damla istemiyorum.
Teşekkür ederim!
TAMAM )
muhtemelen 1.0599 / 1.06'da
Ah, Rena
Tatlı çoçuk !
1.0790 gerekli değildir)
zaten sattım . Damla istemiyorum.
Teşekkür ederim!
Bir sürpriz olacak mı?
ama boğaları başka nasıl kızdırır?
sınırlarım Evra tarafından alındı ve ciltler aşağı atıldı: