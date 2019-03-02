FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1422

Yeni yorum
 
_new-rena :
Ben de. Sadece anlamıyorum - nereye nişan almalıyım?
ne için?
[Silindi]  
Lesorub :
ne için?
Planlanan 1.079'un gerisindeyim. onay istedi basit
 
Lesorub :

boğaları biraz gücendirmek istiyor...

0765 ilk limit, 0782 saniye , yeni başlayanlar için...

evet, çubuk bardağı kontrol edin)

Teşekkür ederim!
 

şimdiye kadar sigara odasında ...


 
Lesorub :

şimdiye kadar sigara odasında ...



TAMAM )
muhtemelen 1.0599 / 1.06'da
 
_new-rena :
Planlanan 1.079'un gerisindeyim. onay istedi basit

Ah, Rena
Tatlı çoçuk !

1.0790 gerekli değildir)
zaten sattım. Damla istemiyorum.

Teşekkür ederim!
 
tuma88 :

TAMAM )
muhtemelen 1.0599 / 1.06'da
sedna diyagramında. İbranice'de 122 sts, 102 ss tamamlandı, 20 sts daha bitti ve GOU ...
[Silindi]  
Bir sürpriz olacak mı?
[Silindi]  
tuma88 :

Ah, Rena
Tatlı çoçuk !

1.0790 gerekli değildir)
zaten sattım . Damla istemiyorum.

Teşekkür ederim!
evet bu minimum, akımın ilk adımı...
 
Kino :
Bir sürpriz olacak mı?

ama boğaları başka nasıl kızdırır?

sınırlarım Evra tarafından alındı ve ciltler aşağı atıldı:


1...141514161417141814191420142114221423142414251426142714281429...2119
Yeni yorum