FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1421
Nereden satın alınır belirttim. doğru olduğunu iddia etmiyorum
Yarım dalı şefkatli var, bu yüzden bundan sonra sevecen ve nazik olacağım - kızlar gibi
Nestradamus :
Mevcut olanlara saygısızlık göstermeye devam mı edeceğiz? Oh iyi...
ama kızmadım)
hatta sevindi. )
Gün boyunca Evra...
Mevcut büyüme düzeltme sınırları içinde, hedefler şu an için yaklaşık olarak aynı
Alımımı en kısa sürede bu'ya aktaracağım, Moskova saatiyle 12.00'de ve gün sonuna kadar satışı değerlendireceğim...
Eh, 1.0620'yi hiçbir şekilde istemiyor ...
Hiç de bile )
Tahmin etmek
Tahmin etmek
bağırsak. bit tahmini, sonraki nereye?
Eh, 1.0620'yi hiçbir şekilde istemiyor ...
Hiç de bile )
boğaları biraz gücendirmek istiyor...
0765 ilk limit, 0782 saniye, yeni başlayanlar için...
satış limiti 1.0965 (satın alma pozisyonu, senaryo yok, tahmin 1.10 - 1.02)
1.02 yüksek sesle söyleniyor, önce 1.07'nin kırılması gerekecek. (hareket teorisinden bir şey! bir daire ne zaman ve neden olur? - ticaret kitlelerinin beklentileri fiyatın hedefleriyle örtüştüğünde bir daire olur, fiyat ticaret kitleleri nedeniyle hedeflerini değiştirmez, ancak vakıf hatırlanabilir zaman!)
Ekle. tahmine ek bir sinyal - büyüme çok iyimser! (boğalardaki şüpheleri dağıtmak)
ve sonra, dediğim gibi, zor olanın nereye gideceğini göreceğiz)) Genel olarak, yukarıyı hedefliyorlar gibi görünüyor - ya pound ya da Eureka tarafından. Ama önceden aşağı atlayabilirler.
Mükemmel tahmin!
Mükemmel tahmin!
ve kullanıyorum...