FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1416
MT4 izliyor musunuz? (Yahudi tarafsız pozisyonu)
şimdiye kadar =) dediğine göre değişen bir şey yok.
Hayır, zaten denedi. yetenek fethedilemez, kendisi bile onu etkileyemez. ve pamik - gerektiğinde uzanır) ...
Rençik)
Sanırım sayılar göründükleri kadar çabuk kaybolabilirler...
sabah satış
Rençik)
1.0707 - bu neydi?
Tesadüf ?
hayır, pozu kapattım
İşte, yeniden açıldı:
tarafsız pozisyon nedir? )))
Dikkatsizce yen saydım))) Genel kuralı arayan bir istisna vardı)))
sadece normal çubuklar...
Bu numarayı hatırlamıyorum. İşim'den ise, o zaman aynısını söylüyorum - tahminleri uygun bir yorumdan sonra altın gibidir. orada sadece puan olarak ölçmeniz gerekiyor) ve eğer basit bir şekilde - yerel düzlüğün alt sınırı - iğneler iğneye konur ....
yoksa ondan mı bahsediyorsun
tüm bunlar yaklaşık değerler, bugünkü dalgalanmalardan sonra euronun artık artmayacağını ve yen'in düşmeyeceğini düşünüyorum.