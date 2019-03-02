FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1423

Yeni yorum
 
Kivi'de değilse - boşuna ...
 
Lesorub :
sedna diyagramında. İbranice 122 s., 102'yi geçti, 20 s. bitiriyoruz ve GOU ...

lütfen resimde aralığı ve 20 p'yi gösterin.
Bir şey çizeceğim yerden sürmeyeceğim.

Teşekkür ederim !
 

yukarıda her şeyi özetledi: sarı. diyafram max(limit), 0765 (limit)

yazarken, kız arkadaşı 102 p sürdü.

 
_new-rena :
Ben de. Sadece anlamıyorum - nereye nişan almalıyım?
Hedefler temizleniyor - 1.0837-1.0883
[Silindi]  
mmmoguschiy :
Hedefler temizleniyor - 1.0837-1.0883
Bir resim gösterirdim - bunu nasıl hesapladınız?
 
_new-rena :
Bir resim gösterirdim - bunu nasıl hesapladınız?
Fibonacci işini biliyor
[Silindi]  
mmmoguschiy :
Fibonacci işini biliyor
göster, basma) // emirleri gizleyebilirsin, ilginç değiller...
 

euro araba - kirdyk...

pound - planla ...


 
_new-rena :
göster, basmayın)
Tabii ki, putocolls ile karşılaştırabilirsiniz - bence eşleşecek:



ZY Kimse geri dönüşü iptal etmedi
[Silindi]  
mmmoguschiy :
Tabii ki, putocolls ile karşılaştırabilirsiniz - bence eşleşecek:

ZY Geri alma iptal edilmedi
Putocoll kullanmıyorum... Henüz resmi silme, düşünmem için zaman ver....
1...141614171418141914201421142214231424142514261427142814291430...2119
Yeni yorum