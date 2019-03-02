FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1423
sedna diyagramında. İbranice 122 s., 102'yi geçti, 20 s. bitiriyoruz ve GOU ...
lütfen resimde aralığı ve 20 p'yi gösterin.
Bir şey çizeceğim yerden sürmeyeceğim.
Teşekkür ederim !
yukarıda her şeyi özetledi: sarı. diyafram max(limit), 0765 (limit)
yazarken, kız arkadaşı 102 p sürdü.
Ben de. Sadece anlamıyorum - nereye nişan almalıyım?
Hedefler temizleniyor - 1.0837-1.0883
Bir resim gösterirdim - bunu nasıl hesapladınız?
Fibonacci işini biliyor
euro araba - kirdyk...
pound - planla ...
göster, basmayın)
ZY Kimse geri dönüşü iptal etmedi
Tabii ki, putocolls ile karşılaştırabilirsiniz - bence eşleşecek:
ZY Geri alma iptal edilmedi