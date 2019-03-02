FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1414
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Satıcılar yakında oh oh çığlık atacak
SOS, ne yapmalı, camdaki her şey Yahudi'de bitti ???
Tuma bardakla bir numara gösterdi. Ücretsiz gibi görünüyor. Orada MA-shki'yi kenelere bile astılar))) Bağırdım ve ... o zaman zaten ... sandalyeye geri tırmandım)
Ve böylece - düşüyoruz (Ishim'in tahmini yükseldi .....), o zaman metakta açık.... Yukarıda direnç, aşağıda destek, tam ortadayız, seviyeler +/- 70 osuruk ...
Haklıydın, duraklar havaya uçtu, belki erken satışa girdin.
Tuma bardakla bir numara gösterdi. Ücretsiz gibi görünüyor. Orada MA-shki'yi kenelere bile astılar))) Bağırdım ve ... o zaman zaten ... sandalyeye geri tırmandım)
Ve böylece - düşüyoruz (Ishim'in tahmini - yukarı .....), o zaman metakta açık.... Yukarıdan direnç, aşağıdan destek, tam ortasındayız ...
her şey daha basit: günün açılışı açılışta MA3'ten daha düşük, trend düştü, gün oturdu
pound için aynı - bir gün satın al
Her şeyi sabah yazdım ama şimdi bir pound satıyorum ...
her şey daha basit: günün açılışı açılışta MA3'ten daha düşük, trend düştü, gün oturdu
pound için aynı - bir gün satın al
Her şeyi sabah yazdım ama şimdi bir pound satıyorum ...
işte audi'deki giriş:
ve Evra'nın sonu...
Bu öğleden sonra sormak için çok utangaç...
Profursetka nerede bitti? sarı çizgi veya 1.0810
teşekkür etmek !
Hepiniz gürültü mü yapıyorsunuz beyler tüccarlar? =)
Histerimiz hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? ya da bir resim göstermek güzel olurdu.
teşekkür etmek !
Bu öğleden sonra sormak için çok utangaç...
Profursetka nerede bitti? sarı çizgi veya 1.0810
teşekkür etmek !