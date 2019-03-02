FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1414

Speculator_ :

Satıcılar yakında oh oh çığlık atacak

Haklıydın, duraklar havaya uçtu, belki erken satışa girdin.
Lesorub :

SOS, ne yapmalı, camdaki her şey Yahudi'de bitti ???

Tuma bardakla bir numara gösterdi. Ücretsiz gibi görünüyor. Orada MA-shki'yi kenelere bile astılar))) Bağırdım ve ... o zaman zaten ... sandalyeye geri tırmandım)

Ve böylece - düşüyoruz (Ishim'in tahmini yükseldi .....), o zaman metakta açık.... Yukarıda direnç, aşağıda destek, tam ortadayız, seviyeler +/- 70 osuruk ...

 
vaz :
Haklıydın, duraklar havaya uçtu, belki erken satışa girdin.
Euro, dört işarette dolar karşısında en az 150 puan artacağından, sterlini dolar karşısında satmak için çok erken olduğunu varsayıyorum. euro aldım!
 
_new-rena :

Tuma bardakla bir numara gösterdi. Ücretsiz gibi görünüyor. Orada MA-shki'yi kenelere bile astılar))) Bağırdım ve ... o zaman zaten ... sandalyeye geri tırmandım)

Ve böylece - düşüyoruz (Ishim'in tahmini - yukarı .....), o zaman metakta açık.... Yukarıdan direnç, aşağıdan destek, tam ortasındayız ...

her şey daha basit: günün açılışı açılışta MA3'ten daha düşük, trend düştü, gün oturdu

pound için aynı - bir gün satın al

Her şeyi sabah yazdım ama şimdi bir pound satıyorum ...


Hepiniz gürültü mü yapıyorsunuz beyler tüccarlar? =)
Lesorub :

her şey daha basit: günün açılışı açılışta MA3'ten daha düşük, trend düştü, gün oturdu

pound için aynı - bir gün satın al

Her şeyi sabah yazdım ama şimdi bir pound satıyorum ...

bu mümkün ve daha düşük - geri kalanı çiğnemeye başlarsa, 13 Nisan'dan itibaren direnç için referans noktasına göre.
 
Çok büyük euro alımları)))
 
Lesorub :

işte audi'deki giriş:


ve Evra'nın sonu...


Bu öğleden sonra sormak için çok utangaç...
Profursetka nerede bitti? sarı çizgi veya 1.0810

teşekkür etmek !
 
Myth63 :
Hepiniz gürültü mü yapıyorsunuz beyler tüccarlar? =)
Merhaba efendim)
Histerimiz hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? ya da bir resim göstermek güzel olurdu.

teşekkür etmek !
 
tuma88 :

Bu öğleden sonra sormak için çok utangaç...
Profursetka nerede bitti? sarı çizgi veya 1.0810

teşekkür etmek !
0810 sondu, henüz ulaşılmadı...
