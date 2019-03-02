FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1420
Açıkçası neden bahsettiklerini de anlamıyorum. Gün boyunca Evra. 1.07138'den al ile girdim, 1.074 - 075'e kadar büyüyeceğimizi düşünüyorum.
Gün boyunca Evra...
Mevcut büyüme düzeltme sınırları içinde, hedefler şu an için yaklaşık olarak aynı
Alımımı en kısa sürede bu'ya aktaracağım, Moskova saatiyle 12.00'de ve gün sonuna kadar satışı değerlendireceğim...
Nasıl olduklarını ve neye çarptıklarını bilmiyorum, sitelerinden böyle bir şey indirdim, periyodik olarak güncelleniyor, gözlemleyeceğim, genel olarak tahminleri oldukça normal, sadece DC sitelerinde gecikmeli yayınlanıyor .
Alımımı en kısa sürede bu'ya aktaracağım, Moskova saatiyle 12.00'de ve gün sonuna kadar satışı değerlendireceğim...
Tartışmalı bir konu) Gün içinde, benim hesaplamalarıma göre, yukarı) 15.00 civarında. Ve işte ayın genel eğilimi, aşağı)
Kişisel görüş. Bakalım akşam gerçeğe kim daha yakın ;)
Durum açık - aşağı ...
Kısacası öğleden sonra her şey netleşecek...
pound değişmeden, bir geri alma işleminden satın alın ...
Sakin ol - 1,5 saat içinde uçacağız.
Evet, tahmin edilen tahminler öncekilerden daha yüksek, haklı olsalar da olmasalar da uçuşlar olacak)
bir euro bardağını becerdiler, tuzlama için seviye çizecekler ...
burada:
Nereden satın alınır belirttim . doğru olduğunu iddia etmiyorum
Temelde yaptığım 40 sayfa geriye giderseniz, tahminin tespit edilmesi mümkün değildir)
ve bu çip pip to pip çalıştı ....
