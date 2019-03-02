FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1772

Yeni yorum
 
Genel olarak, 1.5295'e bir toparlanma muhtemeldir.
 
Roman Busarov :

tamam 3 ay var

İşe yaramazlık için filtre kullanmıyorum

Evet, beş ikmal yok

Genellikle 3 ila 6 aylık işlemlerin geçmişini saklarlar ve transferlerin geçmişi muhtemelen siz bu hesabı kapatana kadardır ve tüm para yatırma ve çekme işlemleri geçmişin sonunda toplanır. Daha doğrusu, komisyoncunuza ne kadar tuttuğunu, işlemlerin tarihini sorabilirsiniz.

 
Server Muradasilov :

Gerçekten ne kadar iyi tasarımcıların kazandığını bilmiyorum (muhtemelen birçoğu yok, tıpkı tüccarlar gibi). Burada kimseye bir şey kanıtlamayacaktım, özellikle Alyoşa sana :), öyle bir hedef yoktu. Kime bir şey kanıtlamam gerekiyor - bu sadece aileme ve sevdiklerime!

Not: Alyosha bir aile kurun, hayatın gerçeklerine dalın :)

Hayır ve talep yok!
 
kaltak hoşçakal, iyi görünüyor)
teşekkür etmek!
 
Leoparın aslana koşmasını bekliyorum.
Teşekkür ederim!
 

Şifreli konuştular

Cuma günü, bir kez daha seğirmemek daha iyidir.

 
Alexey Busygin :
Şifreli konuştular
Hepsi kamu malı, profile gidin.
 
Dmitry Chepik :
Elbette var! İndirim ! dün sohbette satış için giriş noktalarını ve hedef seviyeleri tartıştık...

merak ettim! Öngörünüze katılmıyorum.
gelmelisin...)

Teşekkür ederim!
 
tuma88 :
kaltak hoşçakal, iyi görünüyor)
teşekkür etmek!
görünüyorsa kendini geç))
 
tuma88 :

merak ettim! Öngörünüze katılmıyorum.
gitmelisin ...)

Teşekkür ederim!
İçeri gel! Mutlaka!
1...176517661767176817691770177117721773177417751776177717781779...2119
Yeni yorum