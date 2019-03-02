FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1772
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
tamam 3 ay var
İşe yaramazlık için filtre kullanmıyorum
Evet, beş ikmal yok
Genellikle 3 ila 6 aylık işlemlerin geçmişini saklarlar ve transferlerin geçmişi muhtemelen siz bu hesabı kapatana kadardır ve tüm para yatırma ve çekme işlemleri geçmişin sonunda toplanır. Daha doğrusu, komisyoncunuza ne kadar tuttuğunu, işlemlerin tarihini sorabilirsiniz.
Gerçekten ne kadar iyi tasarımcıların kazandığını bilmiyorum (muhtemelen birçoğu yok, tıpkı tüccarlar gibi). Burada kimseye bir şey kanıtlamayacaktım, özellikle Alyoşa sana :), öyle bir hedef yoktu. Kime bir şey kanıtlamam gerekiyor - bu sadece aileme ve sevdiklerime!
Not: Alyosha bir aile kurun, hayatın gerçeklerine dalın :)
teşekkür etmek!
Teşekkür ederim!
Şifreli konuştular
Cuma günü, bir kez daha seğirmemek daha iyidir.
Şifreli konuştular
Elbette var! İndirim ! dün sohbette satış için giriş noktalarını ve hedef seviyeleri tartıştık...
merak ettim! Öngörünüze katılmıyorum.
gelmelisin...)
Teşekkür ederim!
kaltak hoşçakal, iyi görünüyor)
teşekkür etmek!
merak ettim! Öngörünüze katılmıyorum.
gitmelisin ...)
Teşekkür ederim!