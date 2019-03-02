FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1425

Yine en tatlısı Cuma'ya kaldı.
 
haberler bitti ve euryk hepsi acele ediyor ve acele ediyor
 
haberler bitti ve euryk hepsi acele ediyor ve acele ediyor
Yani bu bağırsak! Kabus görmeden çalışacak ve geri dönecek.
 
haberler bitti ve euryk hepsi acele ediyor ve acele ediyor
Yeşil düşüyor. Ne tür haberler hakkında - araştırmadı. Evra'nın bununla hiçbir ilgisi yok - yarın sabah atlayacak
 
Yeşil düşüyor. Ne tür haberler hakkında - araştırmadı. Evra'nın bununla hiçbir ilgisi yok - yarın sabah atlayacak
o zaman fark ne? haber bitti ve yeşillikler düşmeye devam ediyor.
 
Yarın Eurogroup toplantısı
 
Hedef 1.0883'ü açtı. Hatta 1.0925. Boğalar - ileri!!! 1.0732 - olası geri alma
 
Hedef 1.0883'ü açtı. Hatta 1.0925. Boğalar - ileri!!! 1.0732 - olası geri alma
Korkarım o seviyeye ulaşamayacak.
 
o nasıl bir sürtük...

teşekkür etmek!
 

Kuklalar artık sert...

39 puan elden geçirildi

