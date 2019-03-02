FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1413
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
İbranice'de itme (((((biz pire-sever değiliz - biz pulsarız !!!)) (pozisyon satın al, en azından 1.09'a kadar)
0810 alınmadı ben de aldım limiti oraya koydum...
ana pulsarımız nerede! ? (açıklayacaktı)
17.00 Moskova saatinde nabız ipliğin nereye gittiği ...
lira satıldı mı?
Chizhikov'u bir şahin gibi bir fuy ile köyden atmak gerekiyor. Sokol en azından fuy hakkında bir şeyler söylemeye çalıştı, ama bu akımlardan gelen şakalar kanlı ... ve kimse için komik değil ...
5-rka'da insanlar zeka ile ölçülür, anladığım kadarıyla ticareti önemsiyorlar, ama dün Sokol'u hatırladım, bu çarpışmaya bakarak ... çok benzer bir duruma ilham verdi ....
Bu tür ucubelerin gnobunu tamamen destekliyorum. takımdayım.
5-rka'da insanlar zeka ile ölçülür, anladığım kadarıyla ticareti önemsiyorlar, ama dün Sokol'u hatırladım, bu çarpışmaya bakarak ... çok benzer bir duruma ilham verdi ....
Bu tür ucubelerin gnobunu tamamen destekliyorum. takımdayım.
5-rka'da insanlar zeka ile ölçülür, anladığım kadarıyla ticareti önemsiyorlar, ama dün Sokol'u hatırladım, bu çarpışmaya bakarak ... çok benzer bir duruma ilham verdi ....
Bu tür ucubelerin gnobunu tamamen destekliyorum. takımdayım.
Hayır, hadi bir ay daha denetimli serbestlik verelim. (böyle söylemeye cüret ediyoruz)
Pekala, tahminde bulunmak için tavuk beynine değil, zekaya sahip olmanız gerekir.
Tahminlere katılıyorum, gerisi tamamen alakasız.
5-rka'da insanlar zeka ile ölçülür, anladığım kadarıyla ticareti önemsiyorlar, ama dün Sokol'u hatırladım, bu çarpışmaya bakarak ... çok benzer bir duruma ilham verdi ....
Bu tür ucubelerin gnobunu tamamen destekliyorum. takımdayım.
Ishsho eski zamanlayıcılara birkaç baskın ve suçlama prosedürüne başlayacağız.
Hayır, hadi bir ay daha denetimli serbestlik verelim. (böyle söylemeye cüret ediyoruz)
Şaman, eğer bu yüzden daha iyi olurlarsa, siskins için her zaman üzülürsün, aksi takdirde tersi olur ...