FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1415
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Grail Ishim, euronun düşüşü için %100 tahminde bulundu . Hedef (?) nerede - soru bu!
şimdi burada tekrar konuşacak.
Teşekkür ederim!
Çok büyük euro alımları)))
Ters çeviriyoruz - acilen !!!
inverterin nereye erteleneceğini bilmek)
çizim çizmiyor (
Teşekkür ederim!
Merhaba efendim)
Histerimiz hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? ya da bir resim göstermek güzel olurdu.
teşekkür etmek !
şimdiye kadar =) dediğine göre değişen bir şey yok.
Çok büyük euro alımları)))
peki, ofisi yaktı ...)))
şimdi burada tekrar konuşacak .
Teşekkür ederim!
MT4 izliyor musunuz? (Yahudi tarafsız pozisyonu)
xs, fiyat aşağıda ve seviyelerde, atılan herhangi bir shnyaga'nın tepesinde, günlük hedef alınmıyor
Enka düştü...
Çok büyük euro alımları)))
SOS, ne yapmalı, camdaki her şey Yahudi'de bitti ???
Jena'ya ne dersin?