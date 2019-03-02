FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1415

_new-rena :
Grail Ishim, euronun düşüşü için %100 tahminde bulundu . Hedef (?) nerede - soru bu!
peki, ofisi yaktı ...)))
şimdi burada tekrar konuşacak.

Teşekkür ederim!
 
artikul :
Çok büyük euro alımları)))
Jena'ya ne dersin?
 
mmmoguschiy :
Ters çeviriyoruz - acilen !!!

inverterin nereye erteleneceğini bilmek)

çizim çizmiyor (

Teşekkür ederim!
tuma88 :
Merhaba efendim)
Histerimiz hakkında söylemek istediğin bir şey var mı? ya da bir resim göstermek güzel olurdu.

teşekkür etmek !

şimdiye kadar =) dediğine göre değişen bir şey yok.

 
artikul :
MT4 izliyor musunuz? (Yahudi tarafsız pozisyonu)
tuma88 :
Hayır, zaten denedi. yetenek fethedilemez, kendisi bile onu etkileyemez. ve pamik - gerektiğinde uzanır) ...
 
Ishim :
MT4 izliyor musunuz? (Yahudi tarafsız pozisyonu)

xs, fiyat aşağıda ve seviyelerde, atılan herhangi bir shnyaga'nın tepesinde, günlük hedef alınmıyor

Enka düştü...


 
artikul :
1.1500'e nasıl çıkar
 
Lesorub :

SOS, ne yapmalı, camdaki her şey Yahudi'de bitti ???


 
Lesorub :
sabah satış
