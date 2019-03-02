FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1411

Olegts :

Şaka yapıyorum böyle, tembel değilsen 1406. sayfayı aç)))

Umarım makale rahatsız edilmemiştir)))

ve ekleyeceğim...

Aşağıyı satın aldı. Yani bir satın alma yaptı!

Ve seğirdiği gerçeği - bu yüzden zaten orada görünecek.
Sanırım bir çeşit geçersiz kılma olacak. Maddenin kendi terimini yazması daha iyidir. )

Teşekkür ederim !
 
18 ve 19 Mart günlük mumlar yön ve hedefler verir (diğer adam onlara ne zaman ulaşacağını bilir...)
 

bir pound sarmak isteyenler için:


 
Kolyan'a merhaba de
 

Ben almayayım...


 
Kino :
Bu hedefler nereden geliyor?
Yoktan
Grail Ishim, euronun düşüşü için %100 tahminde bulundu . Hedef (?) nerede - soru bu!
 
_new-rena :
Grail Ishim, euronun düşüşü için %100 tahminde bulundu . Hedef (?) nerede - soru bu!
Şimdi bu neşeli üçlünün Kâsesi - Öğretmen, oduncu ve kuşlar.

Zümrüt Şehir'e zorlu bir yoldan gidiyoruz... dolaylı bir yoldan
 
tuma88 :
kimseye aldırış etme!

İşte tahminler ve sonuçlar!

Teşekkür ederim!
B İlya 1.06'da doğru yazmış.
 
Ishim :
B İlya 1.06'da doğru yazmış.
Ters çeviriyoruz - acilen !!!
