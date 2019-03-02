FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1419
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Düzey çizgilerini çizdiklerine dayanarak kim söyleyebilir?
Nereden satın alınır belirttim. doğru olduğunu iddia etmiyorum
Yarım dalı şefkatli var, bu yüzden bundan sonra sevecen ve nazik olacağım - kızlar gibi
kivi deneme alımları:
Chifa testi satışları:
Düzey çizgilerini çizdiklerine dayanarak kim söyleyebilir?
büyük olasılıkla - bu teoriye göre klasik bir yapıdır.
Neyin veya kimin teorisine göre, bir sır değilse?
şablonlarını çizdiler, sadece seviyeler olmadan)
Neyin veya kimin teorisine göre , bir sır değilse?
şablonlarını çizdiler, ancak seviyeleri olmadan)
destek ve direnç seviyeleri.
bunlar destek direnci seviyeleri değildir. Bu biraz saçmalık.
Enka kurnaz bir kızdır...
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1417
Düzey çizgilerini çizdiklerine dayanarak kim söyleyebilir?