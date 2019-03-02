FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1419

Yeni yorum
 
Kino :


Düzey çizgilerini çizdiklerine dayanarak kim söyleyebilir?

Orada ne olduğunu ve çizdiklerinin altında ne olduğunu bilmiyorum ama bir şey söyleyebilirim - başkaları alırken satarlar))
 
mmmoguschiy :
Nereden satın alınır belirttim. doğru olduğunu iddia etmiyorum

Yarım dalı şefkatli var, bu yüzden bundan sonra sevecen ve nazik olacağım - kızlar gibi
Mevcut olanlara saygısızlık göstermeye devam mı edeceğiz? Oh iyi...
 

kivi deneme alımları:


 

Chifa testi satışları:


[Silindi]  
Kino :


Düzey çizgilerini çizdiklerine dayanarak kim söyleyebilir?

büyük olasılıkla - bu teoriye göre klasik bir yapıdır.
[Silindi]  
_new-rena :
büyük olasılıkla - bu teoriye göre klasik bir yapıdır.

Neyin veya kimin teorisine göre, bir sır değilse?

şablonlarını çizdiler, sadece seviyeler olmadan)


Dosyalar:
TradingCentral.zip  3 kb
[Silindi]  
Kino :

Neyin veya kimin teorisine göre , bir sır değilse?

şablonlarını çizdiler, ancak seviyeleri olmadan)


destek ve direnç seviyeleri .
 
_new-rena :
destek ve direnç seviyeleri.

bunlar destek direnci seviyeleri değildir. Bu biraz saçmalık.

 

Enka kurnaz bir kızdır...

https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1417

FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015
  • www.mql5.com
FOREX - Тенденции, прогнозы и следствия 2015. - Страница 1417 - Категория: общее обсуждение
 
Kino :


Düzey çizgilerini çizdiklerine dayanarak kim söyleyebilir?

Açıkçası neden bahsettiklerini de anlamıyorum. Gün boyunca Evra. 1.07138'den al ile girdim, 1.074 - 075'e kadar büyüyeceğimizi düşünüyorum.
1...141214131414141514161417141814191420142114221423142414251426...2119
Yeni yorum