FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1410
Kurutmadan bir bardağa dökün)
Resimler için teşekkürler ;-)
dökülürken...
Fourier danışmanları yapmaya çalıştım, optimizasyon etkileyici değildi, belki fark etmedim)))
Danışmanın pahasına HZ, ancak manuel zanaat için hala yakından bakıyorum.
Teşekkür ederim !
ben de test ediyorum. Beğenseniz de) Ana şey, art niyet olmadan bir tahmin yapmaktır - sinyal daha iyi çıkıyor ....
Görünüşe göre ... 1.077'yi geçmezse)
sonuç nedir?
Kırıldı mı, kırılmadı mı?
1.0620 veya daha yukarısı?
Vay ! 1.0707 ve 1.0705 tahminciye göre
Teşekkür ederim !
0570 - 0462 - 0374 hiç olmazsa ladinler - yanıklar yalan söylemez...
0570 ile 0462 = 108 sn arasında
0462 - 0374 =88
Trend değişim için bir sinyal mi veriyor?
Teşekkür ederim !
tahminciye göre, sadece karşı trende girmek için.
Ben izlerken.
Akşama kadar ara.
Teşekkür ederim !
bu saçmalık ((((( her zaman rakipler olacak )
İşte tahminler ve sonuçlar!
Teşekkür ederim!