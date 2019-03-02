FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1410

Yeni yorum
[Silindi]  
tuma88 :

Kurutmadan bir bardağa dökün)

Resimler için teşekkürler ;-)


şimdi böyle bir resim görüyorum))) aman, alıntılar farklı.....
 

dökülürken...


 
Olegts :
Fourier danışmanları yapmaya çalıştım, optimizasyon etkileyici değildi, belki fark etmedim)))

Danışmanın pahasına HZ, ancak manuel zanaat için hala yakından bakıyorum.

Teşekkür ederim !
 
_new-rena :
ben de test ediyorum. Beğenseniz de) Ana şey, art niyet olmadan bir tahmin yapmaktır - sinyal daha iyi çıkıyor ....
bu saçmalık (((((her zaman rakipler olacaktır)
 
Kino :

Görünüşe göre ... 1.077'yi geçmezse)


sonuç nedir?
Kırıldı mı, kırılmadı mı?
1.0620 veya daha yukarısı?


Vay ! 1.0707 ve 1.0705 tahminciye göre


Teşekkür ederim !
 
0570 - 0462 - 0374 hiç olmazsa ladinler - yanıklar yalan söylemez...
 
Lesorub :
0570 - 0462 - 0374 hiç olmazsa ladinler - yanıklar yalan söylemez...
ve neden bir düşüş dönemi yaşıyorlar?

0570 ile 0462 = 108 sn arasında

0462 - 0374 =88

Trend değişim için bir sinyal mi veriyor?

Teşekkür ederim !
[Silindi]  
Lesorub :
0570 - 0462 - 0374 hiç olmazsa ladinler - yanıklar yalan söylemez...
Bu hedefler nereden geliyor?
 
_new-rena :

tahminciye göre, sadece karşı trende girmek için.
Ben izlerken.


Akşama kadar ara.

Teşekkür ederim !
 
Ishim :
bu saçmalık ((((( her zaman rakipler olacak )
kimseye aldırış etme!

İşte tahminler ve sonuçlar!

Teşekkür ederim!
1...140314041405140614071408140914101411141214131414141514161417...2119
Yeni yorum