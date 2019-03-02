FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1409
büyük bir sır değilse, neyi çiğneyeceğinize hangi kritere göre karar verdiniz?)
Yeni bir hipotezi test ediyorum, sabah tahmin ediyorum, akşam sonuç alıyorum
tamamen kalabalık psikolojisi, ikinci hafta hala çalışıyor ...
dün sıfır kapanma hatası oldu
Şaka yapıyorum böyle, tembel değilsen 1406. sayfayı aç)))
Umarım makale rahatsız edilmemiştir)))
Teşekkür ederim !
ve Madde neden rahatsız edilmeli? Açıklamak.
Teşekkür ederim !
Tuma, böyle şirin bir bardağı nerede gördün?
13.00'e kadar euro'nun düşüşüne ilişkin tahmini gerçekleşmedi, satın alma zamanının geldiğine dair şaka yaptım ...
yani
Teşekkürler !"
yani
Sistemime göre akşam kapatacağım ama sabah dolar karşısında tüm çiftleri aldım.
Sana da teşekkürler!
Teşekkür ederim!
Kısacası, yüksek bükülmeye başladığında - burası hareketi değiştirmenin yeridir. Ama başka bir şeyi filtrelemeniz gerekiyor.
İşte tahmincinin çizdiği şey)
Kısacası, yüksek bükülmeye başladığında - burası hareketi değiştirmenin yeridir. Ama başka bir şeyi filtrelemeniz gerekiyor.
