Ishim : Senden uzaktayım - günde %100 nerede, 1.5-2'den fazlası çalışmıyor - daha fazla test ediyoruz)))))))))
ben de test ediyorum. Beğenseniz de) Ana şey, art niyet olmadan bir tahmin yapmaktır - sinyal daha iyi çıkıyor ....
 
neyron :
büyük bir sır değilse, neyi çiğneyeceğinize hangi kritere göre karar verdiniz?)

Yeni bir hipotezi test ediyorum, sabah tahmin ediyorum, akşam sonuç alıyorum

tamamen kalabalık psikolojisi, ikinci hafta hala çalışıyor ...

dün sıfır kapanma hatası oldu

 
Olegts :

Şaka yapıyorum böyle, tembel değilsen 1406. sayfayı aç)))

Umarım makale rahatsız edilmemiştir)))

ve Madde neden rahatsız edilmeli? Açıklamak.

Teşekkür ederim !
 
tuma88 :
ve Madde neden rahatsız edilmeli? Açıklamak.

Teşekkür ederim !
13.00'e kadar euro'nun düşüşüne ilişkin tahmini gerçekleşmedi, satın alma zamanının geldiğine dair şaka yaptım ...
 
_new-rena :
Tuma, böyle şirin bir bardağı nerede gördün?
 
Olegts :
13.00'e kadar euro'nun düşüşüne ilişkin tahmini gerçekleşmedi, satın alma zamanının geldiğine dair şaka yaptım ...

yani
Karışık tahminleriniz var mı?
Tahmininize göre sadece şimdi satmak mı gerekiyor?

Teşekkürler !"
tuma88 :
Teşekkür ederim!
 
tuma88 :

yani
Karışık tahminleriniz var mı?
Tahmininize göre sadece şimdi satmak mı gerekiyor?

Teşekkürler !"

Sistemime göre akşam kapatacağım ama sabah dolar karşısında tüm çiftleri aldım.

Sana da teşekkürler!

 
_new-rena :
Teşekkür ederim!
İşte tahmincinin çizdiği şey)
Kısacası, yüksek bükülmeye başladığında - burası hareketi değiştirmenin yeridir. Ama başka bir şeyi filtrelemeniz gerekiyor.
Teşekkür ederim !

 
tuma88 :
İşte tahmincinin çizdiği şey)
Kısacası, yüksek bükülmeye başladığında - burası hareketi değiştirmenin yeridir. Ama başka bir şeyi filtrelemeniz gerekiyor.
Teşekkür ederim !

Fourier danışmanları yapmaya çalıştım, optimizasyon etkileyici değildi, belki fark etmedim)))
