FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1407
Dün Enya hakkında konuşuyorduk...
ve Evra'yı bir günlüğüne sattım ve şu ana kadar üstte bir bardakta boş :
Kurutmadan bir bardağa dökün)
Resimler için teşekkürler ;-)
audi öğleden sonra 7680 mona görünümüne:
bu sözde kahinlerden başka yeterli biri var mı? ))
ato cheto bu sapkınlığı dinlerken sıkıldı-Evra büyüyor ve düşüyorlar. Öğretmenin tahminlerine benziyor - dinleyin ve tam tersini yapın
Teşekkür ederim !
isimleri kim?
Teşekkür ederim !
Euro'nun bununla hiçbir ilgisi yok, dolar beklendiği gibi tüm para birimlerine karşı düşüyor ...
Biliyorum biliyorum. Ancak gerçek şu ki - euroları belirli bir zamana kadar "düşüyor".
Tahmine göre değil.
teşekkür etmek !
işte audi'deki giriş:
ve Evra'nın sonu...