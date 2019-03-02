FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1407

Lesorub :

Dün Enya hakkında konuşuyorduk...

ve Evra'yı bir günlüğüne sattım ve şu ana kadar üstte bir bardakta boş :



Kurutmadan bir bardağa dökün)

Resimler için teşekkürler ;-)


 

audi öğleden sonra 7680 mona görünümüne:


 
mmmoguschiy :
bu sözde kahinlerden başka yeterli biri var mı? ))

ato cheto bu sapkınlığı dinlerken sıkıldı-Evra büyüyor ve düşüyorlar. Öğretmenin tahminlerine benziyor - dinleyin ve tam tersini yapın
isimleri kim?

Teşekkür ederim !
 
tuma88 :
isimleri kim?

Teşekkür ederim !
forumda reklam yapmak yasaktır. Solmuş yosunlu yaratıklar. Ama sen onların arasında değilsin - teşekkür ederim
 
mmmoguschiy :
Euro'nun bununla hiçbir ilgisi yok, dolar beklendiği gibi tüm para birimlerine karşı düşüyor ...
 
Olegts :
Euro'nun bununla hiçbir ilgisi yok, dolar beklendiği gibi tüm para birimlerine karşı düşüyor ...
Biliyorum biliyorum. Ancak gerçek şu ki - euroları belirli bir zamana kadar "düşüyor".
 
mmmoguschiy :
Biliyorum biliyorum. Ancak gerçek şu ki - euroları belirli bir zamana kadar "düşüyor".
tabii ki düşüyor, EURGBP grafiğine bir bakın, düşüyor)))
 
1.079'a ne kadar hızlı atladı
 
evet .... Bir şey profursetka yükseldi ....
Tahmine göre değil.

teşekkür etmek !
 

işte audi'deki giriş:

ve Evra'nın sonu...


