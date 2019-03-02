FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1408

tuma88 :
evet .... Bir şey profursetka yükseldi ....
Tahmine göre değil.

teşekkür etmek !
Yakında 13.00 Moskova saati, satın almak mümkün olacak ...
 
Olegts :
neyron :

Şaka yapıyorum böyle, tembel değilsen 1406. sayfayı aç)))

Umarım makale rahatsız edilmemiştir)))

 
büyük bir sır değilse, neyi çiğneyeceğinize hangi kritere göre karar verdiniz?)
tuma88 :

Kurutmadan bir bardağa dökün)

Resimler için teşekkürler ;-)

Tuma, böyle şirin bir bardağı nerede gördün?
neyron :

acele ediyorsanız - bu, koşudan hemen satın alma işlemine girmeniz gerektiği anlamına gelmez. gözlemlemeniz, hedefleri tahmin etmeniz ve geri dönüşten uçağa gitmeniz gerekiyor ... kayıp daha az, ancak kârlı - tam tersine ...
 
Olegts :
Yakında 13.00 Moskova saati, satın almak mümkün olacak ...
bir turşu alacağımız tahminini tersine çevir
mmmoguschiy :
tahmini tersine çeviririz, k dağılımını elde ederiz
İşhim'in tahminini dikkate alırsak, öyle görünüyor ki... Kase'nin test sürüşü ?
 
_new-rena :
İşim'in tahminini dikkate alırsak, öyle görünüyor ki... Kâse'nin test sürüşü mü?
tüm gözetleyicilere bakıyoruz))
 

_new-rena :
Senden uzaktayım - günde% 100'ün olduğu yerde, 1.5-2'den fazla çalışmıyor - daha fazla test ediyoruz))))))))))
