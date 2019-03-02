FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1408
evet .... Bir şey profursetka yükseldi ....
Tahmine göre değil.
teşekkür etmek !
Yakında 13.00 Moskova saati, satın almak mümkün olacak ...
satmak mı demek istedin
sabah euro bu yüzden acele ediyor.
Şaka yapıyorum böyle, tembel değilsen 1406. sayfayı aç)))
Umarım makale rahatsız edilmemiştir)))
Kurutmadan bir bardağa dökün)
Resimler için teşekkürler ;-)
Yakında 13.00 Moskova saati, satın almak mümkün olacak ...
tahmini tersine çeviririz, k dağılımını elde ederiz
İşim'in tahminini dikkate alırsak, öyle görünüyor ki... Kâse'nin test sürüşü mü?
_new-rena :Senden uzaktayım - günde% 100'ün olduğu yerde, 1.5-2'den fazla çalışmıyor - daha fazla test ediyoruz))))))))))
