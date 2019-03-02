FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1770

Roman Busarov :

insanlar birkaç kategoriye ayrılır

1. markete gelip oyun oynayanlar

Bunlar, bir kerede kazanmaya muktedir (ve çoğu) ve sonra bununla gurur duyanlardır. Nasıl elde ettikleri hakkında hiçbir fikirleri olmadığı için bir açıklama yapmadan.

2. bunlar çalışanlar

Bunlar, piyasaya çok zaman ayıran ve sakince şu veya bu işlem fikrini açıklayanlar (ilkler kadar olmasa da istikrarlı bir şekilde kazanıyor)

3. Parazitlerdir

Bunlar hiçbir şey göstermeyen, ancak piyasada oldukları için gurur duyanlardır. Ve onlar için en önemli şey, birinci ve ikinciyi gözlemlemektir.

dördüncü parazitler de var - göstermeyen, birinciye ve ikinciye iftira atan ve ikinci gibi davrananlar
Daniil Stolnikov :
dördüncü parazitler de var - göstermeyen, birinciye ve ikinciye iftira atan ve ikinci gibi davrananlar

karakterizasyon iyidir

 
Server Muradasilov :
Alexey, bir aile kurun, çocukları doğurun - ve sonra onları beslemeye, büyütmeye vb. Seni Photoshop ile besleyeceğimi mi sanıyorsun?

Muhtemelen iyi tasarımcıların ne kadar kazandığını bilmiyorsunuzdur. Sağladığınız bu resimler, bu alandaki başarınızın kanıtı değildir.

Roman Busarov'un bir çiziminden


Kısaltılmış bir versiyonunu yaptım, 5 yeşil ok ve bir kırmızı ok görebilirsiniz. Yani, 5 yeşil ok bakiyenin yenilenmesi, bir kırmızı ok ise geri çekilme. Görünüşe göre aynı 50 222

siparişlerin geçmişi aşağıdaki resimdeki gibi görüntülenecektir



 
Roman Busarov :

karakterizasyon iyidir

10 yıl öncesinden bir resim gösterir misiniz))

Ben, bazı kişiliklerin aksine, sonuçlarımı gösteririm ve hatalardan utanmam!!!
 
Alexey Busygin :

Muhtemelen iyi tasarımcıların ne kadar kazandığını bilmiyorsunuzdur. Sağladığınız bu resimler, bu alandaki başarınızın kanıtı değildir.

Roman Busarov'un bir çiziminden


Kısaltılmış bir versiyonunu yaptım, 5 yeşil ok ve bir kırmızı ok görebilirsiniz. Yani, 5 yeşil ok bakiyenin yenilenmesi, bir kırmızı ok ise geri çekilme. Görünüşe göre aynı 50 222

siparişlerin geçmişi aşağıdaki resimdeki gibi görüntülenecektir



peki, ofisi yaktı
 
Roman Busarov :

Ve sen hangi gruptansın?
 
Bir şey anlamadım, GBPUSD hafta sonuna kadar ayılar tarafından tekrar bastırılacak mı? Yoksa haftanın açılışından bir toparlanma mı?
 
Daniil Stolnikov :
dördüncü parazitler de var - göstermeyen, birinciye ve ikinciye iftira atan ve ikinci gibi davrananlar
Eh, herkes tüm kartları gösterdi
 
Alexey Busygin :
Eh, herkes tüm kartları gösterdi
nokta ept - tam ev!!!
Alexey Busygin :

Muhtemelen iyi tasarımcıların ne kadar kazandığını bilmiyorsunuzdur. Sağladığınız bu resimler, bu alandaki başarınızın kanıtı değildir.

Roman Busarov'un bir çiziminden


Kısaltılmış bir versiyonunu yaptım, 5 yeşil ok ve bir kırmızı ok görebilirsiniz. Yani, 5 yeşil ok bakiyenin yenilenmesi, bir kırmızı ok ise geri çekilme. Görünüşe göre aynı 50 222

siparişlerin geçmişi aşağıdaki resimdeki gibi görüntülenecektir



eğer böyle bir resim olduğunu bilmiyorsanız, hikaye en başa, çoğu kişi gibi dengenin yenilendiği yere taşınmalı. sıfır depozito ile bir şekilde bir nedenden dolayı takas edilmiyor (=
