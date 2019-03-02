FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1770
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
insanlar birkaç kategoriye ayrılır
1. markete gelip oyun oynayanlar
Bunlar, bir kerede kazanmaya muktedir (ve çoğu) ve sonra bununla gurur duyanlardır. Nasıl elde ettikleri hakkında hiçbir fikirleri olmadığı için bir açıklama yapmadan.
2. bunlar çalışanlar
Bunlar, piyasaya çok zaman ayıran ve sakince şu veya bu işlem fikrini açıklayanlar (ilkler kadar olmasa da istikrarlı bir şekilde kazanıyor)
3. Parazitlerdir
Bunlar hiçbir şey göstermeyen, ancak piyasada oldukları için gurur duyanlardır. Ve onlar için en önemli şey, birinci ve ikinciyi gözlemlemektir.
dördüncü parazitler de var - göstermeyen, birinciye ve ikinciye iftira atan ve ikinci gibi davrananlar
karakterizasyon iyidir
Alexey, bir aile kurun, çocukları doğurun - ve sonra onları beslemeye, büyütmeye vb. Seni Photoshop ile besleyeceğimi mi sanıyorsun?
Muhtemelen iyi tasarımcıların ne kadar kazandığını bilmiyorsunuzdur. Sağladığınız bu resimler, bu alandaki başarınızın kanıtı değildir.
Roman Busarov'un bir çiziminden
Kısaltılmış bir versiyonunu yaptım, 5 yeşil ok ve bir kırmızı ok görebilirsiniz. Yani, 5 yeşil ok bakiyenin yenilenmesi, bir kırmızı ok ise geri çekilme. Görünüşe göre aynı 50 222
siparişlerin geçmişi aşağıdaki resimdeki gibi görüntülenecektir
karakterizasyon iyidir
Ben, bazı kişiliklerin aksine, sonuçlarımı gösteririm ve hatalardan utanmam!!!
Muhtemelen iyi tasarımcıların ne kadar kazandığını bilmiyorsunuzdur. Sağladığınız bu resimler, bu alandaki başarınızın kanıtı değildir.
Roman Busarov'un bir çiziminden
Kısaltılmış bir versiyonunu yaptım, 5 yeşil ok ve bir kırmızı ok görebilirsiniz. Yani, 5 yeşil ok bakiyenin yenilenmesi, bir kırmızı ok ise geri çekilme. Görünüşe göre aynı 50 222
siparişlerin geçmişi aşağıdaki resimdeki gibi görüntülenecektir
insanlar birkaç kategoriye ayrılır
1. markete gelip oyun oynayanlar
Bunlar, bir kerede kazanmaya muktedir (ve çoğu) ve sonra bununla gurur duyanlardır. Nasıl elde ettikleri hakkında hiçbir fikirleri olmadığı için bir açıklama yapmadan.
2. bunlar çalışanlar
Bunlar, piyasaya çok zaman ayıran ve sakince şu veya bu işlem fikrini açıklayanlar (ilkler kadar olmasa da istikrarlı bir şekilde kazanıyor)
3. Parazitlerdir
Bunlar hiçbir şey göstermeyen, ancak piyasada oldukları için gurur duyanlardır. Ve onlar için en önemli şey, birinci ve ikinciyi gözlemlemektir.
dördüncü parazitler de var - göstermeyen, birinciye ve ikinciye iftira atan ve ikinci gibi davrananlar
Eh, herkes tüm kartları gösterdi
Muhtemelen iyi tasarımcıların ne kadar kazandığını bilmiyorsunuzdur. Sağladığınız bu resimler, bu alandaki başarınızın kanıtı değildir.
Roman Busarov'un bir çiziminden
Kısaltılmış bir versiyonunu yaptım, 5 yeşil ok ve bir kırmızı ok görebilirsiniz. Yani, 5 yeşil ok bakiyenin yenilenmesi, bir kırmızı ok ise geri çekilme. Görünüşe göre aynı 50 222
siparişlerin geçmişi aşağıdaki resimdeki gibi görüntülenecektir