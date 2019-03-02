FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1406

Olegts :
Günün sonunda Evra'nın büyümesi gerekiyor)))
Katılıyorum)))) Öğleden sonra saat birde satışlar kapanırsa, kalan zamanda büyüme olmalı)))
 
artikul :
Moskova'da?
 
Olegts :
Moskova'da var)))
 
artikul :
sabah herşeyi aldım

 
terminalin 12.00'de Yahudi vapuru giriş kapısı olacak...
 
Olegts :

Hiçbir şey değişmezse, o zaman 14: 00'da euro almaya başlayacağım)))
"Hepinizi satacağım, tekrar alıp satacağım, ama daha pahalı")))
 
Kino :
Sesler! ))

 

peki, seviyeler dolu, eğer hiçbir şey olmazsa, o zaman 12.00'de gezinebilirsiniz:


 
bu sözde kahinlerden başka yeterli biri var mı? ))

ato cheto bu sapkınlığı dinlerken sıkıldı- Evra büyüyor ve düşüyorlar. Öğretmenin tahminlerine benziyor - dinleyin ve tam tersini yapın
