FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1406
Günün sonunda Evra'nın büyümesi gerekiyor)))
Katılıyorum)))) Öğleden sonra saat birde satışlar kapanırsa, kalan zamanda büyüme olmalı)))
Moskova'da?
Moskova'da var)))
sabah herşeyi aldım
"Hepinizi satacağım, tekrar alıp satacağım, ama daha pahalı")))
Sesler! ))
peki, seviyeler dolu, eğer hiçbir şey olmazsa, o zaman 12.00'de gezinebilirsiniz:
ato cheto bu sapkınlığı dinlerken sıkıldı- Evra büyüyor ve düşüyorlar. Öğretmenin tahminlerine benziyor - dinleyin ve tam tersini yapın