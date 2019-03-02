FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1405

Lesorub :

Dün Enya hakkında konuşuyorduk...

ve bir günlüğüne Evra Sell'im var ve üstte bir bardakta şimdiye kadar boş:


evra - senaryo eksik, satış beklentileri. (pozisyon satın al - Profesöre zamanında)
 
Lesorub :

Hey, mmm , işte bir aylık ilk F yasağı...

Bakalım moderatörler ne kadar sabırlı...

Akstis! Hiç moderatörlük yaptın mı dostum? Bunu yazarken hangi yeri düşündün? birbirinize nasıl bir kar fırtınası getirdiğinizi dikkatlice okuyun ve hangimizin yasaklanması gerektiğini düşünün? Kuralları çiğnemem - senin hakkında senden daha iyi ve daha kötü şaka yapmıyorum. Sizi bir şekilde incitirse - CSF veya başka bir şey - uygun profilin bir uzmanıyla iletişime geçin.

ZY Dedikleri gibi, herkesi öldür - Tanrı daha sonra çözecek)) Sen bir tanrı değilsin, bir kral değilsin - sen benimle aynı forum üyesisin. Bu nedenle, terbiyeli davranın ve fikrinizi kimseye empoze etmeyin - kendinize saklayın

Bu arada, dün aud için tahminin gerçekleşti - aferin - raftan zencefilli kurabiye al - bunu hak ediyorsun
 
Ishim :
evra - senaryo eksik, satış beklentileri. (pozisyon satın al - Profesöre zamanında)
13:00'e kadar düşecek)))
 
hadi vedalaşalım...
 
Lesorub :
hadi vedalaşalım...
affetmek
 
artikul :
13:00'e kadar düşecek)))

ve hedef 0620'yi kilitliyor:


Lesorub :

ve hedef 0620'yi kilitliyor:


Görünüşe göre ... 1.077'yi geçmezse)


 
artikul :
13:00'e kadar düşecek)))
dolar endeksi?
 
Olegts :
dolar endeksi?
Evet, hayır))) Evra)))
 
artikul :
Evet, hayır))) Evra)))
Günün sonunda Evra'nın büyümesi gerekiyor)))
