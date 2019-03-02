FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1405
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Dün Enya hakkında konuşuyorduk...
ve bir günlüğüne Evra Sell'im var ve üstte bir bardakta şimdiye kadar boş:
Hey, mmm , işte bir aylık ilk F yasağı...
Bakalım moderatörler ne kadar sabırlı...
ZY Dedikleri gibi, herkesi öldür - Tanrı daha sonra çözecek)) Sen bir tanrı değilsin, bir kral değilsin - sen benimle aynı forum üyesisin. Bu nedenle, terbiyeli davranın ve fikrinizi kimseye empoze etmeyin - kendinize saklayın
Bu arada, dün aud için tahminin gerçekleşti - aferin - raftan zencefilli kurabiye al - bunu hak ediyorsun
evra - senaryo eksik, satış beklentileri. (pozisyon satın al - Profesöre zamanında)
hadi vedalaşalım...
13:00'e kadar düşecek)))
ve hedef 0620'yi kilitliyor:
ve hedef 0620'yi kilitliyor:
Görünüşe göre ... 1.077'yi geçmezse)
13:00'e kadar düşecek)))
dolar endeksi?
Evet, hayır))) Evra)))