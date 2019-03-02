FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1769

Yeni yorum
 
Server Muradasilov :
Danil - ticaretle mi yaşıyorsun?
Ben pahasına yaşamıyorum - sadece yaşıyorum
 
Daniil Stolnikov :
Ben pahasına yaşamıyorum - sadece yaşıyorum
Yalnız mı yaşıyorsun yoksa sadece ailenle mi yaşıyorsun?
 
Server Muradasilov :
Yalnız mı yaşıyorsun yoksa sadece ailenle mi yaşıyorsun?
Tüm evrenle yaşıyorum - dünyada)))
 
Server Muradasilov :
Alexey - ticaretle mi yaşıyorsun?
Hayır, ticaret eğlencedir, hobidir.
 
Bugün anaokulunda izin günü chtol?
 
Alexey Busygin :
Hayır, ticaret eğlencedir, hobidir.
Alexey, bir aile kurun, çocukları doğurun - ve sonra onları beslemeye, büyütmeye vb. Seni Photoshop ile besleyeceğimi mi düşünüyorsun?
 
Server Muradasilov :
Alexey, bir aile kurun, çocukları doğurun - ve sonra onları beslemeye, büyütmeye vb. Seni Photoshop ile besleyeceğimi mi düşünüyorsun?
Bu arada, tasarımcılar, rötuşlar farklı - çok iyi para kazanıyorlar !!!
 
Daniil Stolnikov :
Bu arada, web tasarımcıları çok iyi para kazanıyor!!!
Ticarette rekabet yok, kendiniz için çalışıyorsunuz, ancak web tasarımcılarının rekabeti var - bunu biliyorsunuz ve büyük olasılıkla web tasarımı ve benzerleriyle uğraşıyorsunuz (tabii ki yanılıyor olabilirim)
 
Server Muradasilov :
Ticarette rekabet yok, kendiniz için çalışıyorsunuz, ancak web tasarımcılarının rekabeti var - bunu biliyorsunuz ve büyük olasılıkla web tasarımı ve benzerleriyle uğraşıyorsunuz (tabii ki yanılıyor olabilirim)
rekabet her yerde. ticarette - en iyi fiyata en hızlı satın alan kazanır. Doğru, bu pire için geçerlidir.

web tasarımı hakkında - Ben daha çok bir programcı değilim. tasarımla bende yokum)) Ama fotoğraf çekeceğim - yetmeyecek)))
[Silindi]  

insanlar birkaç kategoriye ayrılır

1. markete gelip oyun oynayanlar

Bunlar, bir kerede kazanmaya muktedir (ve çoğu) ve sonra bununla gurur duyanlardır. Nasıl elde ettikleri hakkında hiçbir fikirleri olmadığı için bir açıklama yapmadan.

2. bunlar çalışanlar

Bunlar piyasaya çok zaman ayıran ve sakince şu veya bu işlem fikrini açıklayan kişilerdir.(İlkleri kadar olmasa da istikrarlı bir şekilde kazanıyor)

3. Parazitlerdir

Bunlar hiçbir şey göstermeyen, ancak piyasada oldukları için gurur duyanlardır. Ve onlar için en önemli şey, birinci ve ikinciyi gözlemlemektir.

1...176217631764176517661767176817691770177117721773177417751776...2119
Yeni yorum