FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1769
Danil - ticaretle mi yaşıyorsun?
Ben pahasına yaşamıyorum - sadece yaşıyorum
Yalnız mı yaşıyorsun yoksa sadece ailenle mi yaşıyorsun?
Alexey - ticaretle mi yaşıyorsun?
Hayır, ticaret eğlencedir, hobidir.
Alexey, bir aile kurun, çocukları doğurun - ve sonra onları beslemeye, büyütmeye vb. Seni Photoshop ile besleyeceğimi mi düşünüyorsun?
Bu arada, web tasarımcıları çok iyi para kazanıyor!!!
Ticarette rekabet yok, kendiniz için çalışıyorsunuz, ancak web tasarımcılarının rekabeti var - bunu biliyorsunuz ve büyük olasılıkla web tasarımı ve benzerleriyle uğraşıyorsunuz (tabii ki yanılıyor olabilirim)
web tasarımı hakkında - Ben daha çok bir programcı değilim. tasarımla bende yokum)) Ama fotoğraf çekeceğim - yetmeyecek)))
insanlar birkaç kategoriye ayrılır
1. markete gelip oyun oynayanlar
Bunlar, bir kerede kazanmaya muktedir (ve çoğu) ve sonra bununla gurur duyanlardır. Nasıl elde ettikleri hakkında hiçbir fikirleri olmadığı için bir açıklama yapmadan.
2. bunlar çalışanlar
Bunlar piyasaya çok zaman ayıran ve sakince şu veya bu işlem fikrini açıklayan kişilerdir.(İlkleri kadar olmasa da istikrarlı bir şekilde kazanıyor)
3. Parazitlerdir
Bunlar hiçbir şey göstermeyen, ancak piyasada oldukları için gurur duyanlardır. Ve onlar için en önemli şey, birinci ve ikinciyi gözlemlemektir.