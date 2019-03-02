FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1262

Yeni yorum
[Silindi]  
Lesorub :

sabah 7'den itibaren mi?

tamam, tamam, birkaç saat içinde satmak için ...

)

muhtemelen. Hadi izleyelim.

 
_new-rena :

)

muhtemelen. Hadi izleyelim.

4920 olası sınır...

burada:


 

satış kapandı bir satın alma açacağım

 
Speculator_ :

Satış kapalı satın alma açık

vay vay vay dur!!! ne acele etti Oyuncak bebek senin için ağlıyor!!!
 

İnsana karşı robot

Güvenli oynamaya karar verdim, başabaş kurdum, sonuç olarak, üç işlem küçük bir karla kapatıldı, ancak robot aptal olduğumu söyledi, hemen başka bir satın alma açtı ve tekerleklerindeki çubuklarıma rağmen hala kazandı)))

[Silindi]  
Speculator_ :

Satış kapalı satın alma açık

Açgözlüsün ama satışlar kârlıydı ve tahmini doğru çizdin.

Ve yine de - kafanızda görünen ilk şey, sonra kullanın, gergin olmayın.

Bisiklet biraz geç açıldı. Şimdi - su üzerinde bir dirgen ile - fiyatın hareket edeceği yer. Hadi izleyelim...

 
mmmoguschiy :
vay vay vay dur!!! ne acele etti Oyuncak bebek senin için ağlıyor!!!
Acele etmedim, açgözlüydüm
_new-rena :

Açgözlüsün ama satışlar kârlıydı ve tahmini doğru çizdin.

Ve yine de - kafanızda görünen ilk şey, sonra kullanın, gergin olmayın.

Bisiklet çok geç açıldı. Şimdi - su üzerinde bir dirgen ile - fiyatın hareket edeceği yer. Hadi izleyelim...

En azından gece geç saatlere kadar almaya devam edeceğim. Zarar karla karşılanacaktır.
 
Speculator_ :

Satış kapalı satın alma açık

İşte size UP nedir?
 
_new-rena :
Şimdi - su üzerinde bir dirgen ile - fiyatın hareket edeceği yer. Hadi izleyelim...
Vaska satın aldı - şimdi 1.075-1.078'e inebilirsiniz
 
mmmoguschiy :
Vaska satın aldı - şimdi 1.075-1.078'e inebilirsiniz
Ve ha, yapabilirsin, orada var, sadece çalışmamış duraklar, onları kapatmaya devam edebilirsin
1...125512561257125812591260126112621263126412651266126712681269...2119
Yeni yorum