FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1262
sabah 7'den itibaren mi?
tamam, tamam, birkaç saat içinde satmak için ...
)
muhtemelen. Hadi izleyelim.
4920 olası sınır...
burada:
satış kapandı bir satın alma açacağım
Satış kapalı satın alma açık
İnsana karşı robot
Güvenli oynamaya karar verdim, başabaş kurdum, sonuç olarak, üç işlem küçük bir karla kapatıldı, ancak robot aptal olduğumu söyledi, hemen başka bir satın alma açtı ve tekerleklerindeki çubuklarıma rağmen hala kazandı)))
Satış kapalı satın alma açık
Açgözlüsün ama satışlar kârlıydı ve tahmini doğru çizdin.
Ve yine de - kafanızda görünen ilk şey, sonra kullanın, gergin olmayın.
Bisiklet biraz geç açıldı. Şimdi - su üzerinde bir dirgen ile - fiyatın hareket edeceği yer. Hadi izleyelim...
vay vay vay dur!!! ne acele etti Oyuncak bebek senin için ağlıyor!!!
Satış kapalı satın alma açık
Şimdi - su üzerinde bir dirgen ile - fiyatın hareket edeceği yer. Hadi izleyelim...
Vaska satın aldı - şimdi 1.075-1.078'e inebilirsiniz