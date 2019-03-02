FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1694

Zogman :

belki pound üzerindeki iplikçik için tahmin gerçekleşecek - 1.5140'a düşecek

dün kendisi reddetmeye başlamasına rağmen

1.519-1.504 benim tahminim))
 
Kahretsin, bu ilginç!!! Akıllı bir insan "çizgi film-montaj"a geldi ve bu montaj için hamur yapıp Kâse'yi yazmalı... Harika yaşıyorsunuz.

Rus işi aptal ve acımasız
bu yüzden en iyi seçenek, tam hareket özgürlüğü, maaş ödeniyor ve kimse paha biçilmez bir deneyim kazanmaya zahmet etmiyor. Ama bedava ekmeği suçlayabileceğiniz ortaya çıktı))
 
Eh, özgürlük orada ve her şey açık. Belli değil - amca ne yapıyor, kim oraya ne gerek var
 
amca para ödüyor ve talep etme hakkı var))
 
Eh, farklı amcalar var - komisyoncular, inşaat şirketleri, MUP'ler))
 
kim kırmızı görünüyor?
 
Dolar ağacının genişlemesinin tatil nedeniyle yayıldığını kim söyledi? +4p))
 
merhaba beni hatırlayan varsa Enka son zirveye sahip. civanperçemi sapları üzerinde zaten tahmin edildi ve Philadelphia kahini umursamıyor. hafta sonları, kaplumbağa kabuğundaki çatlakları ve sapın altında bir soros ile bir yıl boyunca şortları kontrol edin.
 
Merhaba ve bahçe seni içine mi çekti?
 
morel için gitti.
