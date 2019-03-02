FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1694
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
belki pound üzerindeki iplikçik için tahmin gerçekleşecek - 1.5140'a düşecek
https://www.mql5.com/ru/forum/38821/page1644
dün kendisi reddetmeye başlamasına rağmen
Kahretsin, bu ilginç!!! Akıllı bir insan "çizgi film-montaj"a geldi ve bu montaj için hamur yapıp Kâse'yi yazmalı... Harika yaşıyorsunuz.
Rus işi aptal ve acımasız
bu yüzden en iyi seçenek, tam hareket özgürlüğü, maaş ödeniyor ve kimse paha biçilmez bir deneyim kazanmaya zahmet etmiyor. Ama bedava ekmeği suçlayabileceğiniz ortaya çıktı))
Eh, özgürlük orada ve her şey açık. Belli değil - amca ne yapıyor, kim oraya ne gerek var
amca para ödüyor ve talep etme hakkı var))
merhaba beni hatırlayan varsa Enka son zirveye sahip. civanperçemi sapları üzerinde zaten tahmin edildi ve Philadelphia kahini umursamıyor. hafta sonları, kaplumbağa kabuğundaki çatlakları ve sapın altında bir soros ile bir yıl boyunca şortları kontrol edin.
Merhaba ve bahçe seni içine mi çekti?