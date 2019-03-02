FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1255
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
nereye kayıt oluyorsun
8 mutfak) dürüstçe. her şeyi listele?
Genelde tek bir DEĞİL mutfak yoktur, sadece farklı sobalar vardır. Yüksek puanlı olanlar hakkında çok şey söyleyebilirim ama nizya)
PM'de CD'si olan herhangi birine bir bağlantıya ihtiyacınız var)
KD nedir?
hacim analizi, grafik analizinden daha iyi değildir. sadece sapıklar var.
bazı insanlar daha bilgilendirici bir büyüklük sırası olduğunu düşünüyor. ısrar etmem..
delta kümesi
Duydu duydum. Ve o nasıldı?
iğneler
bağlantı yok, gerçek yok....
İşte tahkim tamamlandı (CD gerekmez):
gerçekten iğneler, çünkü çekiliş iptal edildi)