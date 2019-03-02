FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1269

Yeni yorum
[Silindi]  
iIDLERr :

Strange'in gerçek anlaşmaları var, Efsane (yemin etmemize rağmen), İlya (bir murtol da olsa). Spekulum'a inanmıyorum. ağ ürünü.

Eidler, handikap konusunda biraz deneyime sahip tüm liste. Herkesin kendi stratejisi var ve manuel de olsa karlı görünüyor. Ancak, herkes hata yapar. Hiç hatasız bir tüccar bulamazsınız, çünkü ve bunun için bir sistem kuruldu, hamur çekme sistemi.

Kötü olan - manuel ticaret için test süresinin orantısız bir şekilde büyük olması kötü. Büyük olasılıkla, bir asırda bile konunun dibine elle giremeyeceksiniz ....

 
_new-rena :

Eidler, handikap konusunda biraz deneyime sahip tüm liste. Herkesin kendi stratejisi var ve manuel de olsa karlı görünüyor. Ancak, herkes hata yapar. Hiç hatasız bir tüccar bulamazsınız, çünkü ve bunun için bir sistem kuruldu, hamur çekme sistemi.

Kötü olan - manuel ticaret için test süresinin orantısız bir şekilde büyük olması kötü. Büyük olasılıkla, bir asırda konunun dibine elle inemeyeceksiniz ....

Ren, delta için 4 tankın olmaması benim suçum değil. %5 için gidiyorum. Sürekli bakmaktan gözlerim ağrıdı. bu yüzden programlamanızla fazla kazanamazsınız.
 
Lesorub :

korkuluk...


artık bir konu değil
 
_new-rena :

Deltayı kendim yaptım.

bu arada, geçenlerde türkiye tahkim için iyi bir formül buldum, kesinlikle anlamalısın:

d(EURUSD)/dt-d(GBPUSD)/dt = d(EURGBP)/dt

Göstergenin yapılmasına gerek olmadığı ortaya çıktı, çünkü zaten hazır ( d(EURGBP)/dt ), sırasıyla ve deltaya da gerek yok...

Ben bir matematikçiyim, programcı değil. portakallı domuz gibi) programı oğlum ayarlar.
 
_new-rena :
Evet biliyorum. formül nasıl?
bilmiyorum. Navier-Stokes tipine sahibiz. ve tahkim benim değil.
[Silindi]  
iIDLERr :
bilmiyorum. Navier - Stokes a tipine sahibiz. ve tahkim benim değil.
bir platform mu yoksa SI sistemi mi?
 
mmmoguschiy :
Bugün vryatli - en az 1.075'e kadar. Sonra yukarı çıkıyoruz. Orada görünür olacak. Belki 1.04, belki parite
1.075 şimdi en üstte
 
Alexey :
1.075 şimdi en üstte
Ochepyatka)) 1.074. Seçenek seviyeleri artık tam olarak daha yüksek
[Silindi]  
mmmoguschiy :
Ochepyatka)) 1.074. Seçenek seviyeleri artık tam olarak daha yüksek
mümkün, ancak henüz hiç kimse beynin indükleyicilere çıkarılmasını iptal etmedi ve sadece mevduatı azaltmanın düzgün süreci için değil
 

Satmak

1...126212631264126512661267126812691270127112721273127412751276...2119
Yeni yorum