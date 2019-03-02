FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1269
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
Strange'in gerçek anlaşmaları var, Efsane (yemin etmemize rağmen), İlya (bir murtol da olsa). Spekulum'a inanmıyorum. ağ ürünü.
Eidler, handikap konusunda biraz deneyime sahip tüm liste. Herkesin kendi stratejisi var ve manuel de olsa karlı görünüyor. Ancak, herkes hata yapar. Hiç hatasız bir tüccar bulamazsınız, çünkü ve bunun için bir sistem kuruldu, hamur çekme sistemi.
Kötü olan - manuel ticaret için test süresinin orantısız bir şekilde büyük olması kötü. Büyük olasılıkla, bir asırda bile konunun dibine elle giremeyeceksiniz ....
Eidler, handikap konusunda biraz deneyime sahip tüm liste. Herkesin kendi stratejisi var ve manuel de olsa karlı görünüyor. Ancak, herkes hata yapar. Hiç hatasız bir tüccar bulamazsınız, çünkü ve bunun için bir sistem kuruldu, hamur çekme sistemi.
Kötü olan - manuel ticaret için test süresinin orantısız bir şekilde büyük olması kötü. Büyük olasılıkla, bir asırda konunun dibine elle inemeyeceksiniz ....
korkuluk...
Deltayı kendim yaptım.
bu arada, geçenlerde türkiye tahkim için iyi bir formül buldum, kesinlikle anlamalısın:
d(EURUSD)/dt-d(GBPUSD)/dt = d(EURGBP)/dt
Göstergenin yapılmasına gerek olmadığı ortaya çıktı, çünkü zaten hazır ( d(EURGBP)/dt ), sırasıyla ve deltaya da gerek yok...
Evet biliyorum. formül nasıl?
bilmiyorum. Navier - Stokes a tipine sahibiz. ve tahkim benim değil.
Bugün vryatli - en az 1.075'e kadar. Sonra yukarı çıkıyoruz. Orada görünür olacak. Belki 1.04, belki parite
1.075 şimdi en üstte
Ochepyatka)) 1.074. Seçenek seviyeleri artık tam olarak daha yüksek
Satmak