FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1257

Yeni yorum
 
iIDLERr :
Peki, astronotlar nasıl uçtu?
Sorun nedir?
 
iIDLERr :
Peki, astronotlar nasıl uçtu?

Avustralyalı hakkında ise, o zaman her şey kontrol altında :)

 
nifiga olmaz, mevcut alt. Garip, ortaya çık, erkeksen çarşıya hesap ver.
 
iIDLERr :
nifiga olmaz, mevcut alt. Garip, ortaya çık, erkeksen çarşıya hesap ver.

Ne çıkıyor, patates için bir sebze bahçesi kazmanız, domates dalmanız, bir sera hazırlamanız gerekiyor :)

Bitmeyen iş)))

 
iIDLERr :
nifiga olmaz, mevcut alt. Garip, ortaya çık, erkeksen çarşıya hesap ver.

Ve ne oldu? ))

PS Peki o zaman ne cevap veriyorsunuz? Pazarın neyle ilgili olduğunu anlamadın mı? )))

 
Olegts :

Avustralyalı hakkında ise, o zaman her şey kontrol altında :)

kangurunuzun hedefi 0,5'tir. Bunu 2 yıl önce yazmıştım. sadece pozda oturmak zahmetlidir.
 
iIDLERr :
kangurunuzun hedefi 0,5'tir. Bunu 2 yıl önce yazmıştım. sadece pozda oturmak zahmetlidir.
Botun hedefe ulaşılıncaya kadar uzağa bakmasını yasakladım, enflasyon ve takaslar her şeyi yiyecek)))
 
tüm yerel aptallar için dvizhuha. hafta sonu uyardı, trendin karşısında nefik....
 

Biraz satmak...

 
Speculator_ :

Biraz satmak...

Yanmış? bekle bebek
1...125012511252125312541255125612571258125912601261126212631264...2119
Yeni yorum