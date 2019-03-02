FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1260

kar al, schA yukarı.
Ishim :
buzdağının ucunu kesmek...
 

goura - sen bizim gouronochek'imizsin ...


 
Euro-dolar için tahmin 1,0905 seviyesine gidecek
 
Alexey :
Sha uni
 

Muhtemelen öyle!

 
mmmoguschiy :
aşağı?
Speculator_ :

Efendim, ilerleme kaydediyorsunuz!
 
Speculator_ :

Bir şans var, ama bu hafta değil.
 
Speculator_ :

Bunun yerine:

