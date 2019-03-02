FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1267
Spekülatör, harikasın. 5 çipim var sonra...)
evet volatilite var. her şey önceden biliniyordu. Bilgisayarın önünde oturuyorum ve düşünüyorum (16-40 - yerel - forumda bir yerde), insanlar sonuna kadar yetiştiriliyor ...
Beslenmiş yanıklar)))
istersen seni sonra öperim (c)
İnciler birbirinden güzeldir:
2015.04.08 21:21:22 *Fed Tutanakları: Fed uzmanları, avro bölgesi ekonomisinin güçlendiğini, Çin ve Kanada'da "daha fazla yavaşlamanın" olduğunu belirtiyor
Spekülatör, harikasın.
Haber, tüccarın biraz mantık hissetmesi için başka bir cazibedir
anlaşmayı göstermek, uyarmak çok nunoydu - oraya gitme, buraya git ...
çöpçü...
ve ne gösterilecek (?) -% 1 oranında açıldı ve daldı, baykuşun aptal olduğunu düşündüm ...
işte eureka, örneğin, nE kapalı ve uykuya dalmayacak gibi görünüyor:
hiçbir şey hakkında protokoller, oldukları, olmadıkları, bir tür saçmalık. Ve her şey çok ciddi bir görünümle sunuluyor ve grafikler deli gibi zıplıyor. Ama her şey eskisi gibi aynı seviyelere dönecek.
Düşünüyorum, biraz daha iç, daha az mı yoksa yeterli mi?
Ve açık alım satım ekranı nedir lütfen
şimdi düzeltme dalgası - pozisyon nötr, 1.06'da satışı kapatacağım (Adyn) ve sonra trend yükseldikçe alımda bir avantaj olacak.
