FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1267

Yeni yorum
 
_new-rena :

Spekülatör, harikasın. 5 çipim var sonra...)

evet volatilite var. her şey önceden biliniyordu. Bilgisayarın önünde oturuyorum ve düşünüyorum (16-40 - yerel - forumda bir yerde), insanlar sonuna kadar yetiştiriliyor ...

hiçbir şey hakkında protokoller, oldukları, olmadıkları, bir tür saçmalık. Ve her şey çok ciddi bir görünümle sunuluyor ve grafikler deli gibi zıplıyor. Ama her şey eskisi gibi aynı seviyelere dönecek.
 
Olegts :

Beslenmiş yanıklar)))

istersen seni sonra öperim (c)

İnciler birbirinden güzeldir:

2015.04.08 21:21:22 *Fed Tutanakları: Fed uzmanları, avro bölgesi ekonomisinin güçlendiğini, Çin ve Kanada'da "daha fazla yavaşlamanın" olduğunu belirtiyor

_new-rena :

Spekülatör, harikasın.

evet volatilite var. her şey önceden biliniyordu. Bilgisayarın önünde oturuyorum ve düşünüyorum (16-40 - yerel - forumda bir yerde), insanlar sonuna kadar yetiştiriliyor ...

Haber, tüccarın biraz mantık hissetmesi için başka bir cazibedir
[Silindi]  
Speculator_ :
Haber, tüccarın biraz mantık hissetmesi için başka bir cazibedir
Altın sözler.
[Silindi]  
Lesorub :

anlaşmayı göstermek, uyarmak çok nunoydu - oraya gitme, buraya git ...

çöpçü...

ve ne gösterilecek (?) -% 1 oranında açıldı ve daldı, baykuşun aptal olduğunu düşündüm ...

işte eureka, örneğin, nE kapalı ve uykuya dalmayacak gibi görünüyor:

2015.04.08 16:45:31 satmak euro 1.0817
[Silindi]  
Olegts :
hiçbir şey hakkında protokoller, oldukları, olmadıkları, bir tür saçmalık. Ve her şey çok ciddi bir görünümle sunuluyor ve grafikler deli gibi zıplıyor. Ama her şey eskisi gibi aynı seviyelere dönecek.
çoktan)
 
Speculator_ :
Haber, tüccarın biraz mantık hissetmesi için başka bir cazibedir
Düşünüyorum, biraz daha iç, daha az mı yoksa yeterli mi?
 
Alexey :
Düşünüyorum, biraz daha iç, daha az mı yoksa yeterli mi?

Ve açık alım satım ekranı nedir lütfen

 
Speculator_ :

Ve açık alım satım ekranı nedir lütfen

şimdi düzeltme dalgası - pozisyon nötr, 1.06'da satışı kapatacağım (Adyn) ve sonra trend yükseldikçe alımda bir avantaj olacak.

[Silindi]  
Ishim :

şimdi düzeltme dalgası - pozisyon nötr, 1.06'da satışı kapatacağım (Adyn) ve sonra trend yükseldikçe alımda bir avantaj olacak.

İşim, kilitlerden iyi bir şey bulamazsınız... Kapalı bir satış yerine alış yapsanız ve fiyat gerektiği yere gitse bile, önce ortalama fiyata basmanız gerekecek...
 
Trol nereye gitti?
1...126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274...2119
Yeni yorum