FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1264

Alexey :
Bir geyik sürüsü yok, ama aşağı doğru hareket etmek için güçlü bir dürtü var.
pound ile mi?
 
_new-rena :
pound ile mi?
hayır, İbranice
Alexey :
hayır, İbranice
iyi, o bir tuzağın içinde. 16-30'da kalkacak, yeterli görünmeyecek... Sanırım öyle.
 
_new-rena :
gözlerinle bakıyorsun. Önce yassı sosisi beklerdim .... 100'den fazla cipsin alt kesiminde, inanmak zor (35-50 hala hiçbir yere gitmedi) ...

ha değersiz? ve ne kadar?


bir pound sattı:


Lesorub :

ha değersiz? ve ne kadar?

bir pound sattı:

iyi sosis, efendim, çoğunlukla ucuz ve neşeli)

ve bir sterlin satmış olması - evet, bir yere varmışlardır, ama bu farklı şekilde olur - her seferinde bir kez olmaz. hala satın alıyorum....

 
_new-rena :
iyi, o bir tuzağın içinde. 16-30'da kalkacak, yeterli görünmeyecek... Sanırım öyle.
herhangi bir hareket bizim için iyidir, ama şimdi pek mümkün değil
 

Luntik kuyruk attı, biraz euro sattı:


Lesorub :

Luntik kuyruk attı, biraz euro sattı:

"luntik" - süper!

)

 
_new-rena :

"luntik" - süper!

)

Süper süper...

Evre aşağı yapışıyor - gösteri için biletler hala satışta...

Lesorub :

Süper süper...

Evre aşağı yapışıyor - gösteri için biletler hala satışta...

Evet, çatıdan geçen bir karım var. biraz toparlasınlar ama henüz dönüş için özel bir sinyalim yok.
