FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1264
Bir geyik sürüsü yok, ama aşağı doğru hareket etmek için güçlü bir dürtü var.
pound ile mi?
hayır, İbranice
gözlerinle bakıyorsun. Önce yassı sosisi beklerdim .... 100'den fazla cipsin alt kesiminde, inanmak zor (35-50 hala hiçbir yere gitmedi) ...
ha değersiz? ve ne kadar?
bir pound sattı:
iyi sosis, efendim, çoğunlukla ucuz ve neşeli)
ve bir sterlin satmış olması - evet, bir yere varmışlardır, ama bu farklı şekilde olur - her seferinde bir kez olmaz. hala satın alıyorum....
iyi, o bir tuzağın içinde. 16-30'da kalkacak, yeterli görünmeyecek... Sanırım öyle.
Luntik kuyruk attı, biraz euro sattı:
"luntik" - süper!
)
Süper süper...
Evre aşağı yapışıyor - gösteri için biletler hala satışta...
