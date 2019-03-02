FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1265

Yeni yorum
 
_new-rena :
Evet, çatıdan geçen bir karım var. biraz toparlasınlar ama henüz dönüş için özel bir sinyalim yok.
kısa sosisin anlamı bu...
 

Al kapalı... Satış açıldı...

[Silindi]  
Lesorub :
kısa sosisin anlamı bu...

Evet)))

[Silindi]  
Speculator_ :

Al kapalı... Satış açıldı...

M5 kafanızı karıştırıyor ... kolları - TF nada'nın üstünde ...
 
_new-rena :
M5 kafanızı karıştırıyor ... kolları - TF nada'nın üstünde ...

İşte çizilen başın üst kısmı

 
mevcut levye bu bataklığa can verecek...
[Silindi]  
Lesorub :
mevcut levye bu bataklığa can verecek...
yerel saatle 16:30?
 
Speculator_ :

Al kapalı... Satış açıldı...

Satmak neden satın almaktan daha düşük? Riski sever misin?
[Silindi]  
Alexey :
Satmak neden satın almaktan daha düşük? Riski sever misin?
ve şampanya sıçraması)
 
Vaska satıyor))
1...125812591260126112621263126412651266126712681269127012711272...2119
Yeni yorum