FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1265
Evet, çatıdan geçen bir karım var. biraz toparlasınlar ama henüz dönüş için özel bir sinyalim yok.
Al kapalı... Satış açıldı...
kısa sosisin anlamı bu...
Evet)))
M5 kafanızı karıştırıyor ... kolları - TF nada'nın üstünde ...
İşte çizilen başın üst kısmı
mevcut levye bu bataklığa can verecek...
Satmak neden satın almaktan daha düşük? Riski sever misin?