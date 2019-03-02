FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1258
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
kangurunuzun hedefi 0,5'tir. Bunu 2 yıl önce yazmıştım. sadece pozda oturmak zahmetlidir.
0,5 Audi içindir
kivi can ve 0.6
Yanmış? bekle bebek
Ey Bebek bana çarpmaktan bıkacak!
Yanmış? bekle bebek
Kukla zikzak alınması gerektiğini söylüyor...
Kukla zikzak alınması gerektiğini söylüyor...
Kukla zikzak alınması gerektiğini söylüyor...
0,5 Audi içindir
kivi can ve 0.6
Jena'dan alışveriş yapalım mı?
belki çok erken...
belki çok erken...