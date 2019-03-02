FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1258

Yeni yorum
 
iIDLERr :
kangurunuzun hedefi 0,5'tir. Bunu 2 yıl önce yazmıştım. sadece pozda oturmak zahmetlidir.

0,5 Audi içindir

kivi can ve 0.6

 
mmmoguschiy :
Yanmış? bekle bebek
Ey Bebek bana çarpmaktan bıkacak!
 
Speculator_ :
Ey Bebek bana çarpmaktan bıkacak!
Kukl'ın elinde bir sürü numara var. Bugün para birimleri etrafındaki mevcut durum hakkında bazı ilginç teoriler okudum. Ayı yavruları Yahudilerde şişmiş!!! ))
 
mmmoguschiy :
Yanmış? bekle bebek

Kukla zikzak alınması gerektiğini söylüyor...

[Silindi]  
Speculator_ :

Kukla zikzak alınması gerektiğini söylüyor...

Biraz bekleyin - belirlenecek (yüzer) ve göreceğiz)
 
Speculator_ :

Kukla zikzak alınması gerektiğini söylüyor...

lakton :

0,5 Audi içindir

kivi can ve 0.6

kivi özel bir para türüdür. orada kimse yüklü değil. onlara iyi şanslar.
 
iIDLERr :
Jena'dan alışveriş yapalım mı?
 
Lesorub :
Jena'dan alışveriş yapalım mı?
 
Ishim :

belki çok erken...


 
Lesorub :

belki çok erken...


Belki).
1...125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265...2119
Yeni yorum