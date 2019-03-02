FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1263
Alım-satım fırsatlarını kaçırıyorsunuz:
- Ücretsiz alım-satım uygulamaları
- İşlem kopyalama için 8.000'den fazla sinyal
- Finansal piyasaları keşfetmek için ekonomik haberler
Kayıt Giriş yap
Gizlilik ve Veri Koruma Politikasını ve MQL5.com Kullanım Şartlarını kabul edersiniz
Hesabınız yoksa, lütfen kaydolun
shnyag'da psak:
Ve ha, yapabilirsin, bende var, sadece durmadım , onları kapatmaya devam edebilirsin
Bir mochilovo pound kabadayı ayarlardım ...
zapendyuril:
ne anlamda? geyik sürüsü?
zapendyuril: