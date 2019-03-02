FOREX - Trendler, Tahminler ve Sonuçlar 2015 - sayfa 1268

Yeni yorum
 
Speculator_ :

Ve açık alım satım ekranı nedir lütfen

Ha, ha, ha, deri istiyorsun ama başka bir şeye ihtiyacın yok mu?
 
Ishim :

şimdi düzeltme dalgası - pozisyon nötr, 1.06'da satışı kapatacağım (Adyn) ve sonra trend yükseldikçe alımda bir avantaj olacak.

1.06 gelir mi sizce
 
Alexey :
Ha, ha, ha, deri istiyorsun ama başka bir şeye ihtiyacın yok mu?
Uyumaya gitmelisin!
 
Speculator_ :
Uyumaya gitmelisin!
Evet, çok geçti!
 
Alexey :
1.06 gelir mi sizce
bilmiyorum
 
_new-rena :

Spekülatör, harikasın.

evet volatilite var. her şey önceden biliniyordu. Bilgisayarın önünde oturuyorum ve düşünüyorum (16-40 - yerel - forumda bir yerde), insanlar sonuna kadar yetiştiriliyor ...

her iki yönde açılır. biri parlıyor. aptal olma.

normal işlemler yapacak, sigorta etmeyecek

 

Strange'in gerçek anlaşmaları var, Efsane (yemin etmemize rağmen), İlya (bir murtol da olsa). Spekulum'a inanmıyorum. ağ ürünü.

 
Alexey :
1.06 gelir mi sizce
Bugün vryatli - en az 1.075'e kadar. Sonra yukarı çıkıyoruz. Orada görünür olacak. Belki 1.04, belki parite
 
iIDLERr :

İlya ( bir murtolom da olsa)

korkuluk...


 
iIDLERr :

her iki yönde açılır. biri parlıyor. aptal olma.

normal işlemler yapacak, sigorta etmeyecek

IDLERR :

Strange'in gerçek anlaşmaları var, Efsane (yemin etmemize rağmen), İlya (bir murtol da olsa). Spekulum'a inanmıyorum. ağ ürünü.

Ama sen saygı görüyorsun ve beni güldürdün! Her şeyi alt üst etti.
1...126112621263126412651266126712681269127012711272127312741275...2119
Yeni yorum